UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni süresiz olarak erteledi!

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Şampiyonlar Ligi Finali, Avrupa Ligi Finali ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenecek olan Şampiyonlar Ligi Finali'nin süresiz olarak ertelendi.

KORONAVİRÜS UEFA'YI DA VURDU

UEFA'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle bugün yapılan toplantıda Mayıs 2020'de yapılması planan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi finallerinin ertelendiği kaydedildi. Açıklamaya, tarihler ile ilgili resmi bir kararın henüz alınmadığı ve ileriki dönemlerde duyuru yapılacağı da eklendi.

