UEFA Süper Kupa finalinde kupanın sahibi Liverpool oldu!

Liverpool ile Chelsea’nin Beşiktaş Park’ta karşı karşıya geldiği UEFA Süper Kupa mücadelesinin galibini penaltılar belirledi. 1-1 olarak tamamlanan maçın ilk 90 dakikasının ardından uzatmalarda gelen 2 gole rağmen eşitlik bozulmadı ve Liverpool ve Chelsea 2-2'lik skorla penaltılara gitti. Liverpool penaltılarda 5-4'lük bir skorla üstünlüğü sağlayarak Süper Kupa'nın sahibi oldu. MAÇTAN DAKİKALAR 6. dakikada Salah’ın sol taraftan ortasında arka direkte iyi yükselen Matip’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kepa’da kaldı.

11. dakikada Giroud’un pasında ceza sahası dışı sol tarafta topla buluşan Pedro’nun plase vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.

16. dakikada Chamberlain pasında sağ kanatta topu alan Salah’in ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Kupa’da kaldı.

22. dakikada ceza yayı üzerinden topla birlikte soldan ceza sahası içine giren Pedro’nun çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

24. dakikada defans hatasıyla cezası içinde topu alan Giroud’un röveşatasında meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.

29. dakikada Milner’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Virgil van Dijk’in kafa vuruşu kalenin üzerinden dışarıya gitti.

30. dakikada Milner’ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Mane’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kepa’da kaldı.

36. dakikada Pulisic’in ara pasında ceza sahası içi sol tarafta topla buluşan Giroud’un çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

MAÇTAN NOTLAR UEFA Süper Kupa'da iki İngiliz ekibi Liverpool ile Chelsea, İstanbul'da karşı karşıya geldi. Geçen sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi sahibi Chelsea, Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. Avrupa'nın ve İngiltere'nin iki büyük ekibinin maçı dolayısıyla futbolun coşkusu İstanbul'da yaşandı. İngiltere'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda futbolsever, karşılaşmayı tribünden izlerken İstanbul ve Vodafone Park, tarihi günlerinden birini yaşadı. Maç öncesi halk oyunları gösterisi keyifli anlar yaşattı. Liverpool ile Chelsea arasındaki mücadele öncesinde TRT İstanbul Radyosu Çoksesli Çocuk Korusu ile Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonundan çocuklar, Bob Marley'in "Three Little Birds" adlı şarkısını seslendirdi. Maç öncesi gerçekleştirilen seremonide Süper Kupa da sahada yer aldı. Liverpool kaptanı Jordan Henderson, geçen sezon kazandıkları Şampiyonlar Ligi kupasını platforma yerleştirirken, Chelsea kaptanı Cesar Azpilicueta da Avrupa Ligi kupasını platforma koydu.

BAKAN KASAPOĞLU DA MAÇI İZLEDİ Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Maç öncesinde Taksim Meydanı'nda Liverpoollu taraftarlarla bir araya gelen Kasapoğlu, daha sonra Vodafone Park'a geçerek mücadeleyi takip etti. KARŞILAŞMAYI KADIN HAKEM YÖNETTİ İki takım arasındaki önemli maçta kadın hakemler görev aldı. Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan kadın hakem Stephanie Frappart yönetti. Frappart'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Manuela Nicolosi ve İrlandalı Michelle O'Neill gerçekleştirdi. Türk hakem Cüneyt Çakır ise dördüncü hakem olarak saha kenarında yer aldı. UEFA Süper Kupa maçını izlemek üzere tribünde yerini alan futbolseverler, mücadelenin hakemlerine destek verdi. Hakem dörtlüsü sahaya çıktığı anda tribündekiler alkışlarla desteklerini gösterdi. MUHAMMED SALAH SEVGİSİ Liverpoollu taraftarların, takımlarının yıldız oyuncusu Muhammed Salah sevgisi dikkati çekti. Taraftarların büyük bölümünün Muhammed Salah forması giydiği görüldü. Liverpoollu taraftarlar, takım otobüsünün stada gelişi sırasında skor tabelasındaki görüntülerde en çok teknik direktör Jurgen Klopp ile Muhammed Salah'ı alkışladı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ Karşılaşma öncesinde ve sırasında Vodafone Park'ın yanı sıra taraftarların yoğunlaştığı bölgelerde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa maçı nedeniyle kentte 15 bin polis görevlendirildi. Stat ve çevresinde 8 bin 500 polis güvenliği sağladı. Kent geneli havalimanı, meydanlar ve otellerde olmak üzere toplam 15 bin polis maç için görev yaptı. DÜNYA İSTANBUL'DAKİ MAÇI İZLEDİ Avrupa futbolunun bu önemli gecesinde dünyadaki futbolseverler, Vodafone Park'taki maçı izledi. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul'daki mücadele, Avrupa'nın yanı sıra Afrika, Asya, Latin Amerika, Kuzey Amerika, Orta Doğu ve Okyanusya'nın tamamında yer alan 215 ülkede naklen ekranlara geldi. Karşılaşmayı ayrıca 300 basın mensubu yerinden izledi. Bunların büyük bölümü Türk ve İngiliz gazeteci olurken; Mısır, Fas, İran, Rusya ve Ukrayna'dan da basın mensupları karşılaşmayı takip etti. UEFA'nın internet sitesinden yapılan paylaşımda İstanbul'un futbol tarihi ve Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park hakkında çeşitli bilgilere yer verildi.