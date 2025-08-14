SPOR

UEFA Süper Kupa finalinde PSG Tottenham'ı penaltıların ardından yenerek kupanın sahibi oldu! Fransız temsilcisi büyük sevinç yaşadı...

UEFA Süper Kupa finalinde Paris Saint-Germain ile Tottenham karşılaştı. Maç 2-2'lik skorla berebare bitince, karşılaşma penaltılara gitti. Penaltılardan galip ayrılan Paris Saint-Germain tarihinde ilk kez Süper Kupayı müzesine götürdü.

Burak Kavuncu
Lucas Chevalier

Lucas Chevalier

FRA Fransa
Yaş: 24 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Paris St Germain
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile UEFA Kupası şampiyonu Tottenham’ın karşılaştığı Süper kupa finalinde kazanan penaltılar sonucu Paris Saint-Germain oldu. Tarihinde ilk kez bu kupayı kazanan Fransız ekibi büyük bir sevinç yaşadı.

PSG KALEDE DONNARUMMA YERİNE CHEVALIER’E YER VERDİ

UEFA Süper Kupa finalinde PSG Tottenham ı penaltıların ardından yenerek kupanın sahibi oldu! Fransız temsilcisi büyük sevinç yaşadı... 1

PSG: Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Doue, Barcola, Kvaratskhelia, Dembele

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Danso, Van de Ven, Spence, Palhinha, Bentancur, Kudus, Sarr, Richarlison

DEFANSLAR ATTI GOLCÜLER KARŞILIK VERDİ

UEFA Süper Kupa finalinde PSG Tottenham ı penaltıların ardından yenerek kupanın sahibi oldu! Fransız temsilcisi büyük sevinç yaşadı... 2

Maçın 39.dakikasında Van De Ven’in attığı gol ile 1-0 öne geçen İngiliz ekibi Tottenham, ikinci yarının başlarında stoper oyuncusu Romero’nun ayağından bulduğu gol ile farkı ikiye çıkardı. İkinci yarının sonlarına doğru Kang In Lee'nin golü PSG'yi ümitlendirdi. Maçta dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde sahneye G.Ramos çıktı ve maç direkt olarak penaltılara gitti.

PSG İLK YARIDA SAHADA YOK GİBİYDİ

UEFA Süper Kupa finalinde PSG Tottenham ı penaltıların ardından yenerek kupanın sahibi oldu! Fransız temsilcisi büyük sevinç yaşadı... 3

Fransız temsilcisi PSG maça istediği gibi başlayamazken, ilk yarıda isabetli şut atamayarak futbol severleri şaşırttı. Maçın ikinci yarısında ise sahaya çok daha agresif çıkan Fransız temsilcisi maçı 2-2'ye getirerek, karşılaşmanın penaltılara gitmesini sağladı.

Anahtar Kelimeler:
