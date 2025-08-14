UEFA Süper Kupa finalinde PSG Tottenham'ı penaltıların ardından yenerek kupanın sahibi oldu! Fransız temsilcisi büyük sevinç yaşadı...

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile UEFA Kupası şampiyonu Tottenham’ın karşılaştığı Süper kupa finalinde kazanan penaltılar sonucu Paris Saint-Germain oldu. Tarihinde ilk kez bu kupayı kazanan Fransız ekibi büyük bir sevinç yaşadı.

PSG KALEDE DONNARUMMA YERİNE CHEVALIER’E YER VERDİ

PSG: Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Doue, Barcola, Kvaratskhelia, Dembele

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Danso, Van de Ven, Spence, Palhinha, Bentancur, Kudus, Sarr, Richarlison

DEFANSLAR ATTI GOLCÜLER KARŞILIK VERDİ

Maçın 39.dakikasında Van De Ven’in attığı gol ile 1-0 öne geçen İngiliz ekibi Tottenham, ikinci yarının başlarında stoper oyuncusu Romero’nun ayağından bulduğu gol ile farkı ikiye çıkardı. İkinci yarının sonlarına doğru Kang In Lee'nin golü PSG'yi ümitlendirdi. Maçta dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde sahneye G.Ramos çıktı ve maç direkt olarak penaltılara gitti.

PSG İLK YARIDA SAHADA YOK GİBİYDİ

Fransız temsilcisi PSG maça istediği gibi başlayamazken, ilk yarıda isabetli şut atamayarak futbol severleri şaşırttı. Maçın ikinci yarısında ise sahaya çok daha agresif çıkan Fransız temsilcisi maçı 2-2'ye getirerek, karşılaşmanın penaltılara gitmesini sağladı.