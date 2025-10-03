UEFA Süper Kupası nedir, hangi takımlar oynar?

Futbolda kulüpler bazında düzenlenen turnuvalar açısından prestij ve maddi kaynaklar bakımından en büyük ödüller Avrupa futboluna aittir. Avrupa futbolundaki ilk 5 lig, aynı zamanda Dünya futbolundaki maddi parametrelerde en iyi ilk 5 ligdir. Bu parametreler genel olarak; izlenme sayıları, tesisleşme ve altyapıya harcanan kaynaklar, reklam ve yayın gelirleri, futbol piyasasındaki kulüp ve futbolcu değerleri ile kıtalararası kulüp turnuvalarındaki başarı sayıları gibi ölçülebilir değerlerdir. Öyle ki değerler baz alındığında Avrupa kulüpleri için rekabetin gelir ve prestij açısından en önemli arenası yine Avrupa Kupalarıdır.

Avrupa Kupaları nelerdir?

UEFA tarafından düzenlenen üç adet uluslararası kulüp turnuvası mevcuttur. Bunlar arasında en prestijli olan Avrupa Şampiyonlar Ligi'dir. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan kulüp bir sonraki yıl doğrudan katılım hakkını elde ederken 150 milyon euro'nun üzerinde bir geliri kasasına eklemiş olur. Avrupa Ligi de Şampiyonlar Ligi'ne katılım gösteremeyen takımların yer aldığı Avrupa'nın 2. büyük uluslararası turnuvasıdır. Avrupa Ligi kazananı 40 milyon euro'luk bir gelirin yanı sıra bir sonraki sezonun Şampiyonlar Ligi biletini garantiler.

Avrupa Konferans Ligi'yse UEFA'nın futbolda çeşitliliği sağlamak ve küçük ölçekli takımların deneyim kazanması için geliştirdiği düşük ödüllü bir turnuvadır. Öte yandan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni kazanan takımlar, mevcut sezon bitimiyle yeni sezon başlangıcı arasında bir tarihte "Avrupa'nın en büyüğünü" belirlemek için UEFA Süper Kupası finali oynarlar.

UEFA Süper Kupası nedir?

UEFA Süper Kupası, UEFA tarafından düzenlenmektedir. Süper Kupa'nın amacı "Avrupa Kupalarının En İyisini" seçmektir. Süper Kupa her sezon tekrarlanır. İlginç bir anekdot olarak ilk Süper Kupa finali UEFA tarafından düzenlenmemiştir. Süper Kupa'nın fikir babası Hollandalı spor muhabiri Anton Witkamp'tır. UEFA'nın destek vermemesi üzerine ilk Süper Kupa Witkamp'ın yazarı olduğu "De telegraaf" gazetesi tarafından 1972 yılında düzenlenmiştir. İlk şampiyon Ajax olmuştur. UEFA'nın sonraki yıllarda kabullenmesiyle Süper Kupa resmi bir özelliğe ulaşmış ve her yıl düzenlenmeye başlamıştır.

UEFA Süper Kupası'nda hangi takımlar oynar?

Süper Kupa finalini Avrupa Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi şampiyonu takımlar oynar. En başarılı takımlar arasında Real Madrid ve Milan gibi Şampiyonlar Ligi'ni çoklu kazanan takımlar yer alır. UEFA Süper Kupa'da Şampiyonlar Ligi şampiyonlarının dominasyonu görülse de Avrupa Ligi şampiyonları da zafere ulaşabilmektedir.

UEFA Süper Kupası finali UEFA tarafından önceki sezonlarda belirlenen tarafsız sahada oynanır. Koltuklar takımlara eşit olarak bölünür. Kazanan takıma ortalama %20 daha fazla para ödülü verilmektedir. Para ödülü 1-2 milyon euro arasında değişebilmektedir. Süper Kupa maddi açıdan büyük bir gelir olmasa da prestij açısından önemlidir. Avrupa kupaları için "tartışmasız şampiyon" etiketini taşımaktadır.

UEFA Süper Kupası Finali nasıl oynanır?

UEFA Süper Kupa finali tek maç üzerinden 90 dakika olarak oynanır. Normal sürede eşitlik bozulmazsa önce "15'er dakikalık iki uzatma devresi" eklenir. Uzatma dakikalarında da kazanan belli olmazsa seri penaltı atışları o sezonun UEFA Süper Kupası şampiyonunu belirler.