SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

UEFA Süper Kupası nedir, hangi takımlar oynar?

Avrupa futbolunun en prestijli kulüp turnuvaları UEFA çatısı altında düzenlenir. Şampiyonlar Ligi, ve Avrupa Ligi'nde kupaları kaldıran takımlar, sezon öncesinde Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelir.

UEFA Süper Kupası nedir, hangi takımlar oynar?
Doğukan Bayrak

Futbolda kulüpler bazında düzenlenen turnuvalar açısından prestij ve maddi kaynaklar bakımından en büyük ödüller Avrupa futboluna aittir. Avrupa futbolundaki ilk 5 lig, aynı zamanda Dünya futbolundaki maddi parametrelerde en iyi ilk 5 ligdir. Bu parametreler genel olarak; izlenme sayıları, tesisleşme ve altyapıya harcanan kaynaklar, reklam ve yayın gelirleri, futbol piyasasındaki kulüp ve futbolcu değerleri ile kıtalararası kulüp turnuvalarındaki başarı sayıları gibi ölçülebilir değerlerdir. Öyle ki değerler baz alındığında Avrupa kulüpleri için rekabetin gelir ve prestij açısından en önemli arenası yine Avrupa Kupalarıdır.

Avrupa Kupaları nelerdir?

UEFA tarafından düzenlenen üç adet uluslararası kulüp turnuvası mevcuttur. Bunlar arasında en prestijli olan Avrupa Şampiyonlar Ligi'dir. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan kulüp bir sonraki yıl doğrudan katılım hakkını elde ederken 150 milyon euro'nun üzerinde bir geliri kasasına eklemiş olur. Avrupa Ligi de Şampiyonlar Ligi'ne katılım gösteremeyen takımların yer aldığı Avrupa'nın 2. büyük uluslararası turnuvasıdır. Avrupa Ligi kazananı 40 milyon euro'luk bir gelirin yanı sıra bir sonraki sezonun Şampiyonlar Ligi biletini garantiler.

Avrupa Konferans Ligi'yse UEFA'nın futbolda çeşitliliği sağlamak ve küçük ölçekli takımların deneyim kazanması için geliştirdiği düşük ödüllü bir turnuvadır. Öte yandan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni kazanan takımlar, mevcut sezon bitimiyle yeni sezon başlangıcı arasında bir tarihte "Avrupa'nın en büyüğünü" belirlemek için UEFA Süper Kupası finali oynarlar.

UEFA Süper Kupası nedir?

UEFA Süper Kupası, UEFA tarafından düzenlenmektedir. Süper Kupa'nın amacı "Avrupa Kupalarının En İyisini" seçmektir. Süper Kupa her sezon tekrarlanır. İlginç bir anekdot olarak ilk Süper Kupa finali UEFA tarafından düzenlenmemiştir. Süper Kupa'nın fikir babası Hollandalı spor muhabiri Anton Witkamp'tır. UEFA'nın destek vermemesi üzerine ilk Süper Kupa Witkamp'ın yazarı olduğu "De telegraaf" gazetesi tarafından 1972 yılında düzenlenmiştir. İlk şampiyon Ajax olmuştur. UEFA'nın sonraki yıllarda kabullenmesiyle Süper Kupa resmi bir özelliğe ulaşmış ve her yıl düzenlenmeye başlamıştır.

UEFA Süper Kupası'nda hangi takımlar oynar?

Süper Kupa finalini Avrupa Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi şampiyonu takımlar oynar. En başarılı takımlar arasında Real Madrid ve Milan gibi Şampiyonlar Ligi'ni çoklu kazanan takımlar yer alır. UEFA Süper Kupa'da Şampiyonlar Ligi şampiyonlarının dominasyonu görülse de Avrupa Ligi şampiyonları da zafere ulaşabilmektedir.

UEFA Süper Kupası finali UEFA tarafından önceki sezonlarda belirlenen tarafsız sahada oynanır. Koltuklar takımlara eşit olarak bölünür. Kazanan takıma ortalama %20 daha fazla para ödülü verilmektedir. Para ödülü 1-2 milyon euro arasında değişebilmektedir. Süper Kupa maddi açıdan büyük bir gelir olmasa da prestij açısından önemlidir. Avrupa kupaları için "tartışmasız şampiyon" etiketini taşımaktadır.

UEFA Süper Kupası Finali nasıl oynanır?

UEFA Süper Kupa finali tek maç üzerinden 90 dakika olarak oynanır. Normal sürede eşitlik bozulmazsa önce "15'er dakikalık iki uzatma devresi" eklenir. Uzatma dakikalarında da kazanan belli olmazsa seri penaltı atışları o sezonun UEFA Süper Kupası şampiyonunu belirler.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dursun Özbek: "Şampiyonlar Ligi’nde yukarı doğru gitmek istiyoruz"Dursun Özbek: "Şampiyonlar Ligi’nde yukarı doğru gitmek istiyoruz"
Elazığspor Asbaşkanı Şerifoğulları’na cezaElazığspor Asbaşkanı Şerifoğulları’na ceza
Anahtar Kelimeler:
UEFA süper kupa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.