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UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere 3. oldu

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 09.06.2019 20:45 | Son Güncelleme

İngiltere, 120 dakikası 0-0 sona eren maçın penaltılarında İsviçre'yi 6-5 mağlup etti ve UEFA Uluslar Ligi'nde 3. oldu.

UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere 3. oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde İsviçre ve İngiltere, üçüncülük mücadelesinde karşı karşıya geldi.

İlk yarıda İngiltere adına en net pozisyon, Harry Kane'nin direkten dönen topu oldu. Raheem Sterling ve Dele Alli de girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve ilk yarı 0-0 sonuçlandı.

İkinci yarıda dakikalar 84'ü gösterdiğinde İngiltere, Callum Wilson ile golü buldu ancak bu gol, VAR ile iptal edildi. İsviçre kalecisi Yann Sommer, kritik kurtarışları ile öne çıktı. İkinci yarı da 0-0 bitince uzatma dakikalarına gidildi.

Uzatma dakikalarında da İsviçre kalesini zorlayan İngiltere, topu ağlarla buluşturamadı. İngiltere'nin %60'lık topla oynama üstünlüğü ile geçen karşılaşmada uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında her iki takım da 5'te 5 yaptı. Altıncı atışlarda İngiltere'den Eric Dier penaltıyı gole çevirdi. Jordan Pickford, Josip Drmic'in penaltısını kurtardı ve İngiltere UEFA Uluslar Ligi üçüncüsü oldu.

İngiltere, üçüncü olarka 8 milyon euro'yu kasasına götürecek. Dördüncü İsviçre ise 7 milyon euro para ödülünün sahibi olacak.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere İsviçre UEFA Uluslar Ligi

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