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UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya, bronz madalyanın sahibi oldu

10.10.2021 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncülük maçında İtalya, Belçika'yı 2-1 yenerek bronz madalya kazandı.

UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya, bronz madalyanın sahibi oldu

UEFA Uluslar Ligi üçüncülük maçında yarı finalde İspanya'ya elenen İtalya ile Fransa'ya elenen Belçika karşı karşıya geldi. Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan İtalya, bronz madalyanın sahibi oldu.

İlk yarısında gol sesinin çıkmadığı maçta İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Barella ile 65. dakikada penaltıdan Berardi kaydetti. Belçika, 86. dakikada de Ketelaere'nin golüyle umutlansa da geri dönüşü gerçekleştiremedi.

Belçika'da Lukaku'nun eksikliğinde Beşiktaş'ın golcüsü Batshuayi ilk 11'de yer aldı ve 90 dakika sahada kaldı.

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