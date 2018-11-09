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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.11.2018 13:44 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. haftanın en iyi oyuncusu adayları arasında Fenerbahçeli Valbuena'ya da yer verildi.

UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi

UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Anderlecht'i 2-0 yenen Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, haftanın futbolcusu adayları arasında yer aldı. UEFA'nın belirlediği Avrupa Ligi'nde 4. haftanın en iyi futbolcuları arasında, Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu 34 yaşındaki Valbuena'ya da yer verildi.

D Grubu'nda Fenerbahçe'nin Belçika temsilcisi Anderlecht'i 2-0 yendiği maçta Valbuena, birer gol ve asistle skora doğrudan katkı sağlamıştı. Diğer adaylar arasında, Salzburg'dan Takumi Minamino, Olympiakos'tan Kostas Fortunis ve Eintracht Frankfurt'tan Mijat Gacinovic yer aldı. Haftanın en iyi futbolcusu oylaması, UEFA'nın internet sitesinde devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
valbuena Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Demek uefa nın durumu o kadar kötü :)
Mathieu Cocu'dan sonra yağ gibi akıyor nazar değmesin.
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