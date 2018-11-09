UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi

UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Anderlecht'i 2-0 yenen Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, haftanın futbolcusu adayları arasında yer aldı. UEFA'nın belirlediği Avrupa Ligi'nde 4. haftanın en iyi futbolcuları arasında, Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu 34 yaşındaki Valbuena'ya da yer verildi.
D Grubu'nda Fenerbahçe'nin Belçika temsilcisi Anderlecht'i 2-0 yendiği maçta Valbuena, birer gol ve asistle skora doğrudan katkı sağlamıştı. Diğer adaylar arasında, Salzburg'dan Takumi Minamino, Olympiakos'tan Kostas Fortunis ve Eintracht Frankfurt'tan Mijat Gacinovic yer aldı. Haftanın en iyi futbolcusu oylaması, UEFA'nın internet sitesinde devam ediyor.
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