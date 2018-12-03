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UEFA yeni turnuvayı açıkladı

FUTBOL HABERLERİ  | 03.12.2018 08:28 | Son Güncelleme

UEFA, 2021-2022 sezonundan itibaren kulüpler düzeyinde yeni bir turnuva düzenleneceğini duyurdu.

UEFA yeni turnuvayı açıkladı

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 2021-2022 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne ek olarak üçüncü bir turnuva hayata geçirilecek.

Yeni turnuvada 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele edecek ve karşılaşmalar perşembe günleri oynanacak. Gruplarını lider tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna kalacak. Grupları ikinci sırada bitiren ekiplerle UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü olan takımlar, yeni turnuvanın play-off turunda yer alacak ve yoluna son 16 turunda devam edecek.

Gruplardan sonra eleme usulüyle oynanacak maçların ardından turnuvanın şampiyonu belirlenecek. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü turnuvasının şampiyonu, bir sonraki sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.

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uefa UEFA Avrupa Ligi

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