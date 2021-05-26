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UEFA'dan Zlatan Ibrahimovic'e ceza!

26.05.2021 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA, Zlatan Ibrahimovic'e bahis bağlantısı nedeniyle para cezası verdi.

UEFA'dan Zlatan Ibrahimovic'e ceza!

UEFA, bahis şirketleriyle finansal bağlantısı olduğu gerekçesiyle hakkında disiplin soruşturması başlattığı İtalya temsilcisi Milan'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic'e 50 bin euro para cezası verdi.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından yapılan açıklamada, geçen ay hakkında disiplin soruşturması başlatılan 39 yaşındaki oyuncunun bahis şirketleriyle finansal çıkarlar doğrultusunda bağlantısı olduğu gerekçesiyle 50 bin euro para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

İsveçli yıldız oyuncuya, söz konusu bahis şirketiyle bağlantısını kesmesi yönünde direktifte bulunan UEFA, kulübü Milan'a ise gereken önlemleri almadığı için 25 bin euro para cezası verdi.

İsveç basınında yer alan haberlerde, Ibrahimovic'in "Bethard" adlı bahis şirketiyle ortaklık anlaşması imzaladığı ifade edilmişti. Milan ile sözleşmesini bir yıl daha uzatan Ibrahimovic, dizindeki sakatlık sebebiyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) forma giyemeyecek.

Geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir performans sergileyemeyen Ibrahimovic, Milan formasıyla 19 lig maçında 15 kez ağları sarsmıştı.

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