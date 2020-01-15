UEFA'da 2019'un en iyileri belli oldu

Bu sene 19'uncu kez yapılan oylama sonucunda UEFA'da 2019 yılının en iyi 11'i belli oldu. UEFA'dan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre; Avrupa futbolunun 2019 yılındaki en iyi 11'i 2 milyondan fazla futbolseverin oyları ile belirlenirken, 11'de 2019 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool'dan 5, Barcelona ve Juventus'tan 2'şer ile Bayern Münih ve Manchester City'den 1'er isim yer aldı. Kadroda geçtiğimiz sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti Tottenham'dan ise oyuncu yer almadı.
Juventus'un Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo 14'üncü kez 11'de yer alırken, Barcelona'nın Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi ise 11'inci kez kadroya adını yazdırdı.
UEFA tarafından açıklanan yılın 11'inde şu isimler yer aldı:
KALECİ: Alisson Becker (Liverpool)
SAVUNMA: Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Andy Robertson (Liverpool), Matthijs de Ligt (Juventus)
ORTA SAHA: Frenkie de Jong (Barcelona), Kevin De Bruyne (Manchester City)
FORVET: Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus), Robert Lewandowski (Bayern Münih), Sadio Mane (Liverpool)
Ali Koç: Şampiyonluğumuza göz diktiler
Inter ve Roma dev takas için anlaştı
Beşiktaş'ın yıldızına teklif yağıyor
F.Bahçe'ye bir iyi, bir kötü haber
Galatasaray'dan flaş transfer açıklaması
Ahmet Nur Çebi'den TFF'ye: Bu suçtur, günahtır
G.Saray'ın eski yıldızı dudak dudağa
Onazi imzayı attı
G.Saray dünya devlerini geride bıraktı
Ayrılık resmen açıklandı
Mert Çetin hedefini açıkladı
Hagi'nin takımı mağlup
Adana Demirspor'da Süper Lig'den transfer
Ağaoğlu başarıya inanıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum