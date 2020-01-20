UEFA’dan Sivasspor paylaşımı!

Süper Lig’in ikinci yarısının ilk maçında Beşiktaş’ı deplasmanda 2-1 yenen lider DG Sivasspor, Türkiye’nin ardından UEFA’nın dikkatini çekti.
Türkiye’nin ardından kırmızı-beyazlı takım UEFA’nın da gündemine oturdu. UEFA’nın resmi sosyal medya hesabından galibiyet sevinci fotoğrafı ile beraber “Bu sene, Sivasspor’un senesi mi?” notunu paylaştı.
Yapılan paylaşımda ayrıca şu ifadelere de yer verildi;
“10 maçtır yenilmiyorlar. Ligde en son Ekim ayında kaybettiler. En yakın rakiplerinin dört puan önündeler. Bu sene, Sivasspor’un senesi mi?”
Diğer yandan paylaşım kısa sürede Sivasspor taraftarının büyük beğenisini topladı.
Aziz Yıldırım 'Tehdit' davasında flaş gelişme
Yeni yıldız adayı Serkan Asan
Samsunspor'da anma töreni
Rebocho'nun sözleşmesinde ilginç madde
Son 14 sezonun en kötüsü
Chelsea'den Trabzonspor'a geliyor
Olay iddia! G.Saray'ın yıldızı gazeteciye saldırdı
Terim kadro dışı bıraktı, dünya devi istiyor
Ronaldo yine maça damga vurdu
Cengiz şov yaptı, Roma kazandı!
Vedat Muriqi'den kırmızı kart açıklaması
Dilmen'den Vedat Muriqi sözleri
Ara transferde bir bomba daha patladı
Haaland Dortmund'u uçurdu!
Ara transferde bir bomba daha patladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum