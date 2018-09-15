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Ufak Tefek Cinayetler 33. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni sezon ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 15.09.2018 14:03 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler 33. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Star TV'nin heyecanla beklenen Ufak Tefek Cinayetler dizisi 2. sezonu için geri sayım başladı. Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil ve Tülin Özen'in başrolünde oynadığı diziye Osman Sonant ve Ushan Çakır da katılıyor. Yeni fragmanda Merve'nin "Serhan ile aramızda tozun kalmadı" sözünü Oya'nın bebeğinin ağlaması kesiyor. Peki yeni sezon yayın tarihi nedir? İşte Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı...

Ufak Tefek Cinayetler 33. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni sezon ne zaman başlıyor?

Ufak Tefek Cinayetler 33. yeni bölüm 2. fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil ve Tülin Özen'in başrolünde oynadığı dizinin 2. sezonu heyecanla bekleniyordu. Kadrosunu Osman Sonant ve Ushan Çakır ile güçlendiren Ufak Tefek Cinayetler'de katil kim çıkacak? Sarmaşık'ta işler iyice karışacak. Yeni fragmanda Merve, Oya'nın taşınmadığını öğrenmiş ve soluğu evinde almıştır. Ona "Serhan'la boşanmayacağını ve aramızda tozun kalmadığını söyleyen Merve, bebeğin sesiyle şok olur. Merve ile Pelin ise Sarmaşık'a taşınan Emre Çelen'i duyunca şok oluyorlar. Peki yeni sezon yayın tarihi nedir? İşte Ufak Tefek Cinayetler 33. yeni bölüm 2. fragmanı...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 33. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ SEZON FRAGMANI

USHAN ÇAKIR SARMAŞIK'I KARIŞTIRACAK

Leyla ile Mecnun dizisinde yıldızı parlayan, son olarak ise Masun Değiliz'de rol alan Ushan Çakır yeni sezonda Ufak Tefek Cinayetler’de Emre Çelen karakterine hayat verecek. 34 yaşındaki oyuncunun canlandıracağı karakter 'Sarmaşık'ı karıştıracak.

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EL TURCO SARMAŞIK'A GELİYOR

Sezon finalinin ardında bıraktığı sorulara yenilerini ekleyen tanıtım filmi dikkat çekti. Merve’nin kurallarına göre işleyen Sarmaşık’ın düzenini tehdit eden yeni sakinleri var. Geçmişten gelen bu isimlerden biri de “El Turco” lakaplı Kerim Adil Sağlam.

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Kadroya dahil olan sevilen oyuncu Osman Sonant, yeni sezonda sürpriz bir karakterle izleyici karşısına çıkacak. ’Kerim Adil Sağlam’’ karakterine hayat verecek olan Osman Sonant, et imparatoru “EL TURCO” lakaplı çok zengin, çekici, bir o kadar da gizemli bir adamı canlandıracak. Kerim, Sarmaşık'a gelecek ve Merve'nin kraliçeliğinde devam edip giden düzeni toptan değiştirip, alt üst edecek. Edip’in ölümünden sonra Sarmaşık’ta neler yaşanacak?

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ SEZON AFİŞİ

Yeni sezonda dizinin kadrosuna dahil olanbaşarılı oyuncular, Osman Sonant ve Ushan Çakır'ın da yer aldığı afiş; büyük merak uyanırdı. El Turco lakaplı Et imparatoru Kerim Adil Sağlam ve zengin armatör Emre Çelen'in Sarmaşık'a gelişleriyle ortalık daha da karışacak. Geçmişten gelen karanlık sırlara ve söylenen yalanlara yenileri eklenirken aralarındaki bitmek bilmez rekabet daha da kızışacak.

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