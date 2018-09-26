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Ufak Tefek Cinayetler 35. bölüm ilk sahne! Yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak?

DİZİ HABERLERİ  | 26.09.2018 10:23 | Son Güncelleme

Kerim Bey Sarmaşık’a neden taşındı? Serhan, yemekte Kerim’in üstüne gidiyor ama Kerim de geri adım atmıyor? Ufak Tefek Cinayetler son bölüm sonrası 2 Ekim’de ekrana gelecek 35. yeni bölümden ilk sahne yayımlandı. Peki Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? İşte Ufak Tefek Cinayetler 35. bölüm ilk sahne ve izleyicilerin tepkisi...

Ufak Tefek Cinayetler 35. bölüm ilk sahne! Yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak?

Geçtiğimiz sezonun en beğenilen dizilerinden olan Ufak Tefek Cinayetler yeni sezonu ile geri döndü. Ufak Tefek Cinayetler 34. bölüm pek çok merak uyandıran gelişmeye neden oldu. Bu da izleyicileri yeni bölüm için heyecanlandırdı. Şimdi merakla Ufak Tefek Cinayetler 35. yeni bölüm fragmanı bekleniyor. Ancak onun öncesinde 2 Ekim’den yayımlanacak yeni bölümden ilk sahne paylaşıldı.

SERHAN KERİM’İN ÜSTÜNE GİDİYOR

Ufak Tefek Cinayetler son bölümde başlayan yemekteki Serhan Kerim gerilimi yeni bölümde de devam edecek. Serhan, Sarmaşık’a neden taşındığını sorgulayarak Kerim’in üstüne gidiyor ama Kerim geri atmayıp Serhan’ı susturan bir karşılık veriyor. İşte yeni bölümden ilk sahne

UFAK TEFEK CİNAYETLER 35. BÖLÜMDEN İLK SAHNE

YENİ BÖLÜM İLK SAHNEYE İZLEYİCİ TEPKİLERİ

Yeni bölüm ilk sahneye yapılan yorumlar Kerim karakterinin beğenildiğini gösteriyor. Ayrıca izleyiciler merakla yeni bölüm fragmanının ne zaman çıkacağını merak ediyorlar. Merve’nin Kerim’e bakışı da izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 35. BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN ÇIKACAK?

İzleyicilerin sabırsızlıkla beklediği fragman ne zaman çıkacak? 2. sezonun 2. bölümü için ilk fragman Perşembe günü çıkmıştı. Ufak Tefek Cinayetler 35. Bölüm fragmanın da 27 Eylül Perşembe günü çıkması, 2. fragmanında 29 Eylül Cumartesi günü çıkması bekleniyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ufak Tefek Cinayetler son bölümde çeşitli sorular cevap bulurken yeni sorular gündeme geldi. Merve ve Kerim nasıl tanıştılar? Aralarında neler oldu? Nasıl yandı, hala sönmeyen bu ateş? Peki şimdi ne olacak? Merve ve Kerim’in aşk savaşı başlıyor! Serhan katil mi? Fakat işin içinde başka bir iş var. Oya, kimi öldürdü? 2000 yılındaki partide neler neler oldu? Pelin de Merve de bunu saklamak zorunda. Fakat Emre buradayken işleri çok zor.

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