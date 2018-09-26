Ufak Tefek Cinayetler 35. bölüm ilk sahne! Yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak?

Geçtiğimiz sezonun en beğenilen dizilerinden olan Ufak Tefek Cinayetler yeni sezonu ile geri döndü. Ufak Tefek Cinayetler 34. bölüm pek çok merak uyandıran gelişmeye neden oldu. Bu da izleyicileri yeni bölüm için heyecanlandırdı. Şimdi merakla Ufak Tefek Cinayetler 35. yeni bölüm fragmanı bekleniyor. Ancak onun öncesinde 2 Ekim’den yayımlanacak yeni bölümden ilk sahne paylaşıldı.

SERHAN KERİM’İN ÜSTÜNE GİDİYOR

Ufak Tefek Cinayetler son bölümde başlayan yemekteki Serhan Kerim gerilimi yeni bölümde de devam edecek. Serhan, Sarmaşık’a neden taşındığını sorgulayarak Kerim’in üstüne gidiyor ama Kerim geri atmayıp Serhan’ı susturan bir karşılık veriyor. İşte yeni bölümden ilk sahne

UFAK TEFEK CİNAYETLER 35. BÖLÜMDEN İLK SAHNE

YENİ BÖLÜM İLK SAHNEYE İZLEYİCİ TEPKİLERİ

Yeni bölüm ilk sahneye yapılan yorumlar Kerim karakterinin beğenildiğini gösteriyor. Ayrıca izleyiciler merakla yeni bölüm fragmanının ne zaman çıkacağını merak ediyorlar. Merve’nin Kerim’e bakışı da izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 35. BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN ÇIKACAK?

İzleyicilerin sabırsızlıkla beklediği fragman ne zaman çıkacak? 2. sezonun 2. bölümü için ilk fragman Perşembe günü çıkmıştı. Ufak Tefek Cinayetler 35. Bölüm fragmanın da 27 Eylül Perşembe günü çıkması, 2. fragmanında 29 Eylül Cumartesi günü çıkması bekleniyor.