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Ufak Tefek Cinayetler'de Edip'in katili kim? Ufak Tefek Cinayetler'in senaristinden 38. yeni bölüm tüyosu

DİZİ HABERLERİ  | 22.10.2018 00:15 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 38. yeni bölümünde Edip'in katili ortaya çıkıyor. Ufak Tefek Cinayetler'de 'Edip'i kim öldürdü?' sorusu bu hafta yanıt bulacak. Diziyle ilgili tüyoları senarist Meriç Acemi verdi.

Ufak Tefek Cinayetler'de Edip'in katili kim? Ufak Tefek Cinayetler'in senaristinden 38. yeni bölüm tüyosu

Star TV’nin fenomen dizisi Ufak Tefek Cinayetler'in 23 Ekim Salı akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde Edip’in merakla beklenen katili ortaya çıkıyor.

Şüphe okları Merve, Pelin, Arzu, Mehmet, Taylan, Serhan arasında gidip gelirken, sevilen dizinin başarılı senaristti Meriç Acemi, çarpıcı gelişmelerin yaşanacağı bölüm ile açıklama yaptı. Acemi, “Bir defa çok şaşırtıcı bir bölüm olacağını söyleyebiliriz. Nefes nefese çözülecek olaylar. Katilin kim olduğu ve beklediğimiz başka şeyler de, zincir gibi boşalmaya başlayacak" dedi.

Dizinin senaristi ayrıca, "Katilin kim olduğunu anlamamız, aslında sadece başlangıç. Devamında çok daha büyük olaylar bekliyor bizi. Dedik ya, Ufak Tefek Cinayetler ve daha büyükleri!" ifadesini kullandı.

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Başrollerini Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil, Tülin Özen, Osman Sonant ve Ushan Çakır'ın paylaştığı Ufak Tefek Cinayetler’de Edip’in katili ve çok daha fazlasının öğrenileceği yeni bölüm, 23 Ekim salı akşamı Star TV’de.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 38. BÖLÜM ÖZETİ
Ufak Tefek Cinayetler'in yeni bölümünde, iyiler ve kötüler arasındaki savaş iyice kızışıyor. Herkes tarafını seçsin! Betül kılıcını çekti, babalık tespiti davasıyla Oya'yı tek hamlede yere sermeye kararlı. Bu yetmezmiş gibi bir de Merve pimi çekiyor ve Oya'yla Kerim'in birlikte olduğu dedikodusu Sarmaşık'ta bomba gibi patlıyor. Tüm bunlar Oya-Serhan cephesinde işleri iyice karıştırıyor. Emre'yle Pelin'in gizli geçmişlerini öğrenen Burcu bakalım nasıl bir hamle yapacak? Başkomiser Kemal, Sarmaşık soruşturmasını derinleştiriyor ve Edip'in katilini bulmaya bir adım daha yaklaşıyor. Köşeye sıkışan katil, vicdan azabıyla kıvranıyor! Edip'in katilinin kim olduğunu nihayet öğreneceğimiz yeni bölümüyle Ufak Tefek Cinayetler Salı akşamı Star'da!


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