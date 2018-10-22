Ufak Tefek Cinayetler'de Edip'in katili kim? Ufak Tefek Cinayetler'in senaristinden 38. yeni bölüm tüyosu

Star TV’nin fenomen dizisi Ufak Tefek Cinayetler'in 23 Ekim Salı akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde Edip’in merakla beklenen katili ortaya çıkıyor.

Şüphe okları Merve, Pelin, Arzu, Mehmet, Taylan, Serhan arasında gidip gelirken, sevilen dizinin başarılı senaristti Meriç Acemi, çarpıcı gelişmelerin yaşanacağı bölüm ile açıklama yaptı. Acemi, “Bir defa çok şaşırtıcı bir bölüm olacağını söyleyebiliriz. Nefes nefese çözülecek olaylar. Katilin kim olduğu ve beklediğimiz başka şeyler de, zincir gibi boşalmaya başlayacak" dedi.

Dizinin senaristi ayrıca, "Katilin kim olduğunu anlamamız, aslında sadece başlangıç. Devamında çok daha büyük olaylar bekliyor bizi. Dedik ya, Ufak Tefek Cinayetler ve daha büyükleri!" ifadesini kullandı.

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Başrollerini Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil, Tülin Özen, Osman Sonant ve Ushan Çakır'ın paylaştığı Ufak Tefek Cinayetler’de Edip’in katili ve çok daha fazlasının öğrenileceği yeni bölüm, 23 Ekim salı akşamı Star TV’de.