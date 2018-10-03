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Ufak Tefek Cinayetler'de Kerim ve Serhan yemekte kapıştı! Ufak Tefek Cinayetler 36. bölümden ilk fragman

DİZİ HABERLERİ  | 03.10.2018 00:57 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin ekrana gelen son bölümünün ardından 36. yeni bölümden ilk fragman yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler'in yeni bölüm ilk sahnesinde, Serhan ile Oya arasında duygusal anlar yaşanıyor. Oya, Serhan'ın evde bıraktığı ceketini kokladığı sahneler ise dikkat çekti. Dizinin son bölümünde ise, Merve'nin evinde yine meşhur masa kuruldu. Masada ise Sarmaşık'a yeni gelen Kerim Adil Sağlam'la Serhan arasında gergin anlar yaşandı. İşte Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümden ilk sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de Kerim ve Serhan yemekte kapıştı! Ufak Tefek Cinayetler 36. bölümden ilk fragman

Başrollerini Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil, Tülin Özen, Osman Sonant ve Ushan Çakır'ın paylaştığı Ufak Tefek Cinayetler'in 2 Ekim Salı akşamı yayınlanan 35. bölümünde gerilim doruktaydı. Sarmaşık'taki meşhur sofra bu defa Merve'nin evinde kuruldu. Pelin, Taylan, Arzu ve Mehmet'in olduğu yemeğe Kerim Adil Sağlam da katıldı. Sarmaşık'a yeni taşınan ve ortalığı karıştıran et kralı El Turco lakaplı Kerim Adil Sağlam, Merve'nin eski aşkı çıkmıştı. Kerim Adil ile aralarında gerilim olan Serhan yemekte atıştı.

KERİM MERVE'Yİ KÖŞEYE SIKIŞTIRDI
Ufak Tefek Cinayetler 35. bölümde, Kerim, Merve'yi köşeye sıkıştırdı. Kerim, Merve'nin evine geldi ve Merve'yi geçmişle tehdit etti. Kerim, Serhan'a takmış durumda. Ayrıca Merve'yi sevgili olduklarını söylemekle tehdit ediyor. Kerim, Serhan'ın kendinden haberdar olmadığının farkında. Merve'den Serhan'ı ikna etmesini istiyor. Eğer Kerim çiftliğin peşini bırakmazsa Kerim Merve ile olan geçmiş dosyasını önce Serhan'a sonra tüm Sarmaşık'a açacak. Merve'nin kafası karışır, darmaduman bir şekilde eve döner. Ağlayarak sakinleşmeye çalışıyor.

SARMAŞIK'TAKİ SOFRADA GERİLİM TIRMANDI
Sarmaşık’ta mükellef bir sofra, aslında ortada fokur fokur kaynayan bir kazan demek. Bu sofrada yemekler lezzetli, yalanlar bol soslu ve sırlar da bir o kadar iştah kabartıcı. Ama havada uçuşan sözler hiç de yenilip yutulacak cinsten değil! Bu kez ev sahipliğini Merve üstleniyor, davetliler birer birer yerlerini alıyor. Bir de davetsiz bir misafir var! Kerim yemeğe geldi ve resmen ateşle oynuyor. Diğer yanda Oya, cinayeti çözmek için yola çıktı. Ve işte! Cinayet aletini buldu! Hem de kimin evinde?! Üstelik Merve, Serhan ve Kerim arasında yeniden bir seçim yapmak zorunda kalacak. Bu defa neyi seçecek?

Aşkla nefret arasında çok ince bir çizgi olduğunu derinden hissettirecek yeni bölümüyle Ufak Tefek Cinayetler Salı akşamı Star TV’de.

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