Ufak Tefek Cinayetler'de Kerim ve Serhan yemekte kapıştı! Ufak Tefek Cinayetler 36. bölümden ilk fragman

Başrollerini Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil, Tülin Özen, Osman Sonant ve Ushan Çakır'ın paylaştığı Ufak Tefek Cinayetler'in 2 Ekim Salı akşamı yayınlanan 35. bölümünde gerilim doruktaydı. Sarmaşık'taki meşhur sofra bu defa Merve'nin evinde kuruldu. Pelin, Taylan, Arzu ve Mehmet'in olduğu yemeğe Kerim Adil Sağlam da katıldı. Sarmaşık'a yeni taşınan ve ortalığı karıştıran et kralı El Turco lakaplı Kerim Adil Sağlam, Merve'nin eski aşkı çıkmıştı. Kerim Adil ile aralarında gerilim olan Serhan yemekte atıştı.

KERİM MERVE'Yİ KÖŞEYE SIKIŞTIRDI

Ufak Tefek Cinayetler 35. bölümde, Kerim, Merve'yi köşeye sıkıştırdı. Kerim, Merve'nin evine geldi ve Merve'yi geçmişle tehdit etti. Kerim, Serhan'a takmış durumda. Ayrıca Merve'yi sevgili olduklarını söylemekle tehdit ediyor. Kerim, Serhan'ın kendinden haberdar olmadığının farkında. Merve'den Serhan'ı ikna etmesini istiyor. Eğer Kerim çiftliğin peşini bırakmazsa Kerim Merve ile olan geçmiş dosyasını önce Serhan'a sonra tüm Sarmaşık'a açacak. Merve'nin kafası karışır, darmaduman bir şekilde eve döner. Ağlayarak sakinleşmeye çalışıyor.