Ufak Tefek Cinayetler'in genç oyuncusundan direk dansı

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin güzel polisi Hayal Köseoğlu Instagram'ı salladı.
1 Ocak 1992'de İstanbul'da doğan Hayal Köseoğlu, hâlâ Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama Oyunculuk Bölümü'nde öğrenci.
Hayal Köseoğlu oyunculuğa çocuk yaşlarda başlayan isimlerden biri.
Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir gibi dizilerin ardından şu sıralar Ufak Tefek Cinayetler'de polis rolünü canlandırıyor.
Hayal Köseoğlu, oyunculuk yeteneği kadar Instagram'da paylaştığı direk dansı videolarıyla da dikkat çekiyor.
Köseoğlu'nun paylaştığı direk dansı videolarına hayranlarından beğeni yağıyor:
Okuyucu Yorumları 0 yorum