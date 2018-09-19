Ufak Tefek Cinayetler yeni sezona Merve'nin eski aşkı 'El Turco' Kerim Adil Sağlam damga vurdu!

Başrollerini Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil ve Tülin Özen'in paylaştığı Ufak Tefek Cinayetler'e yeni sezonda katılan Ushan Çakır ve Osman Sonant ilk bölümde diziye damga vurdu. Entrikaların bitmediği dizinin yeni sezon ilk bölümü sosyal medyada en fazla konuşulan konular arasına girdi. Osman Sonant'ın canlandırdığı,et imparatoru El Turco lakaplı Kerim Adil Sağlam karakteri ise daha ilk bölümden yeni sezona damga vuracağını belli etti.
Merve'nin eski aşkı olan Kerim Adil Sağlam, yaptığı hamlelerle Sarmaşık'ı karıştırdı. Serhan ve Oya'nın eski evlerini satın alan Kerim Adil Sağlam, Sarmaşık'a yerleşti. Ufak Tefek Cinayetler'in yeni sezon ilk bölümünde, Oya ile Serhan'ın bebeği dünyaya geldi. El Turko lakaplı Kerim, diziye dahil olup Oya ile samimiyetini ilerletti. Üstelik güç gösterileri ile ünlü Merve'ye de dişli bir rakip oldu.
SERHAN GÖZALTINA ALINDI
Pelin, Taylan ile eski arkadaşı Emre'nin Sarmaşık'a taşınması ile büyük şok yaşadı. Bir şok da Arzu'ya geldi. Yan komşusu olan Emre'nin nişanlısının Burcu olduğunu öğrendi. Ayrıca polis cinayetleri aydınlatmak için Sarmaşık ahalisini sorguya aldı. Dizinin final sahnesinde ise Serhan gözaltına alındı. Polisler, 'Kastan adam öldürmek ve işlenen suçu başkasına atmak suçları' nedeniyle Serhan'ın evinde gözaltına aldı.
UFAK TEFEK CİNAYETLER 34. BÖLÜMDEN İLK SAHNE
Ufak Tefek Cinayetler'in 25 Eylül Salı akşamı ekrana gelecek olan 34. yeni bölümünden ilk sahne de yayınlandı. Merve ve Kerim Adil Sağlam arasında yüzleşmenin yaşandığı yeni bölüm fragmanında, Merve 'Ben o evi geri alacağım ve Serhan'la yeniden mutlu bir aile olarak oturacağız. Buraya ait olmayan sizler ise geldiğiniz gibi gideceksiniz' diyor. Kerim Adil ise bu reste karşılık 'Artık bir şey istemiyorum. Ben o evi aldım. Bu ne demek biliyorsun. Serhan'ı bırakırsan aksak olmaktan vazgeçersin ve gelir tahtına oturursun' sözleriyle yanıt veriyor. Merve ise Kerim Aydın'a 'Hala benimle evlenmek istiyor musun' diye sordu.
KERİM ADİL SAĞLAM'I CANLANDIRAN OSMAN SONANT KİMDİR?
Leyla ile Mecnun, Beş Kardeş ve Fi gibi projeleriyle tanınan Osman Sonant, 1979 yılında dünyaya geldi.
1997 yılında Bahçelievler Belediye Tiyatrosu'nda Yılmaz Gruda'dan aldığı oyunculuk eğitimi ile oyunculuğa ilk adımını attı. 1998'de Ferhan Şensoy'un yönetimindeki Ortaoyuncular Nöbetçi Tiyatro'da çalışmalarını devam ettirdi ve 1999'da girdiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları bölümünde oyunculuk lisans eğitimini tamamladı. Birçok dizi, sinema ve reklam filmlerinde yer alan oyuncu, 2009 yılında, Yeşim Ustaoğlu'nun Altın İstiridye ödüllü Pandora'nın kutusu adlı filmindeki Mehmet rolü ile 16. Altın Koza Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.
Leyla ile Mecnun dizisinde Yavuz karakterini canlandırdı.
Şubat 2015'te başlayan ve Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı Beş Kardeş dizisindeki kardeşlerden dördüncüsü olan Orhan rolünü canlandırdı.Fi dizisinde canlandırdığı büyük bir işadamı olan Sadık Murat Kolhan karakteriyle uzun süre adından söz ettirdi.
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