Ufak Tefek Cinayetler yeni sezona Merve'nin eski aşkı 'El Turco' Kerim Adil Sağlam damga vurdu!

Başrollerini Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil ve Tülin Özen'in paylaştığı Ufak Tefek Cinayetler'e yeni sezonda katılan Ushan Çakır ve Osman Sonant ilk bölümde diziye damga vurdu. Entrikaların bitmediği dizinin yeni sezon ilk bölümü sosyal medyada en fazla konuşulan konular arasına girdi. Osman Sonant'ın canlandırdığı,et imparatoru El Turco lakaplı Kerim Adil Sağlam karakteri ise daha ilk bölümden yeni sezona damga vuracağını belli etti.

Merve'nin eski aşkı olan Kerim Adil Sağlam, yaptığı hamlelerle Sarmaşık'ı karıştırdı. Serhan ve Oya'nın eski evlerini satın alan Kerim Adil Sağlam, Sarmaşık'a yerleşti. Ufak Tefek Cinayetler'in yeni sezon ilk bölümünde, Oya ile Serhan'ın bebeği dünyaya geldi. El Turko lakaplı Kerim, diziye dahil olup Oya ile samimiyetini ilerletti. Üstelik güç gösterileri ile ünlü Merve'ye de dişli bir rakip oldu.

SERHAN GÖZALTINA ALINDI

Pelin, Taylan ile eski arkadaşı Emre'nin Sarmaşık'a taşınması ile büyük şok yaşadı. Bir şok da Arzu'ya geldi. Yan komşusu olan Emre'nin nişanlısının Burcu olduğunu öğrendi. Ayrıca polis cinayetleri aydınlatmak için Sarmaşık ahalisini sorguya aldı. Dizinin final sahnesinde ise Serhan gözaltına alındı. Polisler, 'Kastan adam öldürmek ve işlenen suçu başkasına atmak suçları' nedeniyle Serhan'ın evinde gözaltına aldı.