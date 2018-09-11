Ufak Tefek Cinayetler yeni sezondan ilk fragman yayınlandı! Ufak Tefek Cinayetler ne zaman başlıyor?

Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil, Mert Fırat, Selim Bayraktar, Ferit Aktuğ, Tülin Özen gibi güçlü isimlerin başrolünde yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizinin 18 Eylül'de ekranlara gelecek yeni sezonunun ilk bölümünün fragmanı yayınlandı. Diziye yeni sezonunda Ushan Çakır ve Osman Sonant da rol alacak.

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ SEZON FRAGMANI

USHAN ÇAKIR SARMAŞIK'I KARIŞTIRACAK

Leyla ile Mecnun dizisinde yıldızı parlayan, son olarak ise Masun Değiliz'de rol alan Ushan Çakır yeni sezonda Ufak Tefek Cinayetler’de Emre Çelen karakterine hayat verecek. 34 yaşındaki oyuncunun canlandıracağı karakter 'Sarmaşık'ı karıştıracak.

EL TURCO SARMAŞIK'A GELİYOR

Sezon finalinin ardında bıraktığı sorulara yenilerini ekleyen tanıtım filmi dikkat çekti. Merve’nin kurallarına göre işleyen Sarmaşık’ın düzenini tehdit eden yeni sakinleri var. Geçmişten gelen bu isimlerden biri de “El Turco” lakaplı Kerim Adil Sağlam.

Kadroya dahil olan sevilen oyuncu Osman Sonant, yeni sezonda sürpriz bir karakterle izleyici karşısına çıkacak. ’Kerim Adil Sağlam’’ karakterine hayat verecek olan Osman Sonant, et imparatoru “EL TURCO” lakaplı çok zengin, çekici, bir o kadar da gizemli bir adamı canlandıracak. Kerim, Sarmaşık'a gelecek ve Merve'nin kraliçeliğinde devam edip giden düzeni toptan değiştirip, alt üst edecek. Edip’in ölümünden sonra Samarşık’ta neler yaşanacak?



