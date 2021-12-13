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  4. Ufuk Bayraktar'dan itiraf! "Adım çıktığı için o adama vuramadım"

Ufuk Bayraktar'dan itiraf! "Adım çıktığı için o adama vuramadım"

13.12.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dayı filminde başrolleri paylaşan Gizem Karaca ve Ufuk Bayraktar Bi Başka Youtube kanalında Melis Güvenç'in konuğu oldu. Programda Çarpıcı açıklamalarda bulunan ikili, haksızlık ve zulüm karşısında asla sessiz kalmadıklarını, imkanı olan herkesin de adaletsizliğe ses çıkarması gerektiğini söyledi.

Ufuk Bayraktar'dan itiraf! "Adım çıktığı için o adama vuramadım"

Ufuk Bayraktar şahit olduğu bir zulme tepkisini; "Bir adam köpeğe sopa fırlatıyordu. Ona, 'Oraya gelirsem o sopayı kafanda kırarım' dedim" sözleriyle anlatırken, Gizem Karaca "Ben olsam o sopayı ona kesin geri fırlatırdım" dedi. Ufuk Bayraktar iser Karaca'ya "Benim adım çıkmış. Bu yüzden, o adama vuramadım" yanıtını verdi.

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HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Ufuk Bayraktar geçtiğimiz yıllarda bir kavgaya karışmış ve hakkında açılan davada 4 yıl hapse çarptırılmıştı.
Öte yandan Gizem Karaca, eski zamanlarda yaşanan dostluk ve ilişkilere özlemini dile getirerek; "O dönem hayaller bile daha toz pembe ve netmiş. İnsanlarda şimdiki gibi bir duygu karmaşası yokmuş. Keşke biraz daha bunlar devam etseydi. Şimdi herkes birbirini satıyor. Kim arkadaşın, kim dostun bilmiyorsun. Herkes kendi çıkarları için yaşıyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Gizem Karaca Ufuk Bayraktar
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