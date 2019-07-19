SPOR

Ufuk Ceylan, Yeni Malatyaspor'da

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 19.07.2019 19:43 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, kaleci Ufuk Ceylan'ı kadrosuna dahil etti.

Ufuk Ceylan, Yeni Malatyaspor'da

Sarı-siyahlı kulüp, geçen sezon Alanyaspor formasını giyen 33 yaşındaki kaleci Ufuk Ceylan'ı transfer ettiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğrafı paylaşılarak, "Yeni Malatyaspor'umuza hoş geldin Ufuk Ceylan. Bugün yapılan görüşmeler sonucu Yeni Malatyaspor'umuz, Ufuk Ceylan ile 1+1 sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.


Doğalgaza alternatif mi bulundu: Yüzde 55 daha tasarrufluDoğalgaza alternatif mi bulundu: Yüzde 55 daha tasarruflu
Yeni Malatyaspor'un rakibi belli oldu!Yeni Malatyaspor'un rakibi belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ufuk ceylan Yeni Malatyaspor

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Victor Valdes yeniden Barcelona’da

Victor Valdes yeniden Barcelona’da

Süper Lig'de sürpriz transfer

Süper Lig'de sürpriz transfer

UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi

UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi

Galatasaray'dan bir transfer daha

Galatasaray'dan bir transfer daha

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sergen Yalçın'dan UEFA yorumu

Sergen Yalçın'dan UEFA yorumu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ve Jahovic yeni takımıyla imzaladı!

Ve Jahovic yeni takımıyla imzaladı!

Jahovic bombası! 'Transfer 1-2 güne biter'

Jahovic bombası! 'Transfer 1-2 güne biter'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ufuk Ceylan, Yeni Malatyaspor'da

Malatya'ya tecrübeli eldiven

Yeni Malatyaspor'un rakibi Olimpija Ljubljana

Yeni Malatyaspor'un rakibi belli oldu!

Guilherme, iki yıl daha Yeni Malatyaspor'da

Guilherme, iki yıl daha Yeni Malatyaspor'da

Adil Gevrek: En az 3 transfer daha yapacağız

'En az 3 transfer daha yapacağız'

Gökhan Töre, sağlık kontrolünden geçti

Gökhan Töre, sağlık kontrolünden geçti

Adil Gevrek: UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz

Malatyaspor'un hedefi UEFA Avrupa Ligi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.