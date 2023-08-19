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Ufuk Özkan'dan sitem dolu sözler! "Hastalık sürecinde eski eşinizle görüştünüz mü?" denince bakın ne yanıt verdi

19.08.2023 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geniş Aile dizisiyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan sağlık sorunları nedeniyle yaşadığı sıkıntılı günleri yavaş yavaş arkasında bırakıyor. Siroza yakalanan ve tedavi süreci sonunda organ bağışına gerek kalmadığını belirten ünlü oyuncu bir magazin programına konuk oldu. Ufuk Özkan'ın "Hastalık sürecinde eski eşinizle görüştünüz mü?" sorusuna verdiği yanıt olay oldu.

Ufuk Özkan yaşadığı zor günleri atlattı. Show Tv'de ekrana gelen bir magazin programına konuk olan ünlü oyuncu, hastalık sürecinde yaşadıklarına değindi. Bir süre önce “Organ nakline gerek kalmadı ilaçlarla devam… En kısa zamanda sahalara döneceğim, gülmeye güldürmeye devam…” açıklamasını yapan ünlü oyuncu, konuk olduğu programda organ nakline karşı olan ön yargılara değindi.

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"ORGANLARIMI BAĞIŞLADIM"

"Biliyorsunuz ülkemizde organ bağışına karşı böyle bir Allah affetsin ama bence anlamsız bir ön yargı var" diyen Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"Ben 15 sene önce bağışladım. Bağışlamama da sebep olan şey şuydu; Antalya’da bir gün tiyatroyla turneye gitmiştim. Çok yakın bir arkadaşım böbrek nakli olmuştu Antalya’daki bir özel hastanede. 'Buraya gelip, bir ziyaret edebilir misin?' demişti. 'Tamam, gelirim' demiştim. '1 saatliğine giderim' dedim 5 saat kaldım. O gün karar verdim. İstanbul’a döner dönmez de organ bağışımı gerçekleştirdim"

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UFUK ÖZKAN'DAN ESKİ EŞİNE SİTEM DOLU GÖNDERME

Ufuk Özkan, "Hastalık sürecinde boşanmış olduğunuz eski eşinizle görüştünüz mü?" sorusuna verdiği yanıt ise olay oldu.

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"NAFAKA ZAMANLARINDA ÇOK GÖRÜŞÜYORUZ"

Özkan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Nafaka zamanlarında çok görüşüyoruz, fazlasıyla görüşüyoruz ve bence herhalde en yüksek nafaka veren birkaç kişiden biriyimdir. Bence nafaka sisteminde ciddi bir sıkıntı var"


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