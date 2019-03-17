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Ufuk Sarıca: Hedeflerimizi başaracağımıza inanıyorum

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 17.03.2019 11:39 | Son Güncelleme

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu’ndaki rakiplerimiz ABD, Çekya ve Japonya'yı değerlendirdi.

Ufuk Sarıca: Hedeflerimizi başaracağımıza inanıyorum

İyi bir kura çektiklerini belirten Sarıca, "ABD ile aynı grupta olmak sıralama açısından bizi zorlayabilecek olsa da ileriki turlar için büyük avantaj sağlayabilir. Çekya'yı iyi tanıyoruz. Japonya ise yakından bildiğimiz bir ekip değil" dedi.

2020 Olimpiyat Oyunları bileti almayı hedeflediklerini söyleyen Sarıca, "Genç ve iyi bir takımız. Takımıma da teknik ekibime de güveniyorum. Bu takımın şampiyonaya renk katıp iyi bir sonuç alabileceğinden eminim. Bu yazı iyi geçirerek şampiyonaya hazır bir şekilde gideceğiz. Hedeflerimizi başaracağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında Çin'in ev sahipliğinde organize edilecek 2019 FIBA Dünya Kupası’nda Türkiye, gruptaki ilk maçında 1 Eylül’de Japonya ile karşılaşacak. 3 Eylül'de ABD ile oynayacak olan 12 Dev Adam, son grup maçına 5 Eylül'de Çekya karşısında çıkacak. (DHA)

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A Milli Erkek Basketbol Takımı ufuk sarıca e grubu ABD Çekya Japonya

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