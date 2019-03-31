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Ufuk Sarıca: İlk hedefimiz olimpiyatlara katılma vizesini almak

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 31.03.2019 12:04 | Son Güncelleme

Cleveland Cavaliers’ta forma giyen Milli basketbolcu Cedi Osman’ın, LA Clippers ile yaptığı maçı ABD’de takip eden A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, “Cedi, Furkan ve İlyas bu sene çok arzulu. İnşallah Çin’de büyük başarılara imza atacağız. İlk hedefimiz, olimpiyatlara direk katılma vizesini almak” dedi.

Ufuk Sarıca: İlk hedefimiz olimpiyatlara katılma vizesini almak

Milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers’ın, Los Angeles kentinde bulunan Staples Center Arena’da LA Clippers’a 132-108 mağlup olduğu mücadeleyi tribünden takip eden A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, mücadele sonrası İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Çin’de düzenlenecek olan 2019 FIBA Dünya Kupası'nda genç ve arzulu bir takımla başarılı olacaklarına inandıklarını belirten Sarıca, “O şampiyonada en iyisini yapmak için sahada olacağız. Çin’de tam ve sağlıklı bir kadro ile bulunmamız halinde başarılı olacağımıza eminiz. ABD’nin bizim grubumuzda olması ayrı bir heyecan. Onların basketbol kaliteleri ve oyunları ortada. Japonya’yı çok tanımıyoruz ama Çekya’ya daha hakimiz. Bu gruptan çıkmak istiyoruz. En büyük hedefimiz olimpiyatlara direkt katılma vizesini almak” dedi.

"CEDİ, FURKAN VE İLYAS BU SENE ÇOK ARZULU"

NBA’de forma giyen milli oyuncuların performanslarını yakından takip ettiği belirten Sarıca, ABD’de bulunduğu süre zarfında oyuncularla yüz yüze ve telefonlarla görüşmeler yaptığını söyledi. Basketbolcuların bu sene takımlarında çok iyi süreler aldıklarını ifade eden deneyimli koç, “Bu sene Cedi çok iyi oynuyor, çok süre alıyor. Ersan İlyasova da aynı şekilde iyi bir performans gösteriyor. Furkan Korkmaz da aldığı her süreyi iyi değerlendiriyor. Onlarla gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Çok arzulular. Çok daha iyi olacaklar. İnşallah Çin’de hep beraber daha da büyük başarılara imza atacağız” şeklinde konuştu.

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