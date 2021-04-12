Ufuk Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ufuk Yıldırım evli mi? İşte şarkıları…

Daha önce birkaç kez evlendikten sonra Pelin hanımla hayatını birleştiren Ufuk Yıldırım, sanatçı ve yorumculuğun dışında söz yazarı ve bestecilik de yapıyor. ‘’Ben Bilmem Eşim Bilir’’ yarışmasında final de oynayan Ufuk Yıldırım, eşiyle birlikte yarışmada oynadığı hentbol oyununun galibi oldu.

UFUK YILDIRIM KİMDİR?

1970’te doğan Ufuk Yıldırım, daha Grup Vitamin adındaki müzik grubunda yer aldı. Buradan ayrıldıktan sonra Ercan Saatçi ile beraber ikili müzik grubu Ufuk-Ercan”nı kurdu.

Sonrasında yoluna tek başına devam eden Ufuk Yıldırım, 1994’te Çabul Gel Annem, 1996 tarihinde ve 96 sonrasında iki tane daha müzik albümü yaparak çalışmalarını sürdüren Ufuk Yıldırım, 1996’da Ford Escort otomobil reklamı için “Tutkunum” adındaki parçayı seslendirdi.

UFUK YILDIRIM EVLİ Mİ?

Tutkunum parçasını ilk eşi Burcu ile birlikte yazan Ufuk Yıldırım, sanatçı yorumculuğun dışında söz yazarı ve besteci olarak da eserler üretti. Öte yandan enstrüman olarak klavye çalan Ufuk Yıldırım, Barış Manço ve bazı sanatçıların orkestralarında da çalıştı.

İlk eşi Burcu hanımdan boşandıktan sonra 2003 tarihinde haber sunucusu Sonay Dikkaya ile ikinci evliliğini yapan Ufuk Yıldırım, 2006’da çocuğunu dünyaya getirdi. 2012’de aynı anda solist olan Pelin Elitez ile evlenen Ufuk Yıldırım “Pelin’i gördüğüm anda onunla evleneceğimi anlamıştım” dedi.