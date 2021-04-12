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Ufuk Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ufuk Yıldırım evli mi? İşte şarkıları…

12.04.2021 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaradana Yalvartma, Çabuk Gel Annem, Dükkan Senin, Başak, Sensizlik Haram Bana, Mucize Nağmeler, Bebeğim, Yaşasın Arabesk, Kurşuni Renkler, Tükeneceğiz, Beni Sana Hapsettin, Çok Özlüyorum Seni ve Tutkunum gibi birçok eserleri seslendiren Ufuk Yıldırım, bir dönem Grup Vitamin’de yer aldı. Ufuk Yıldırım, bu gruptan ayrıldıktan sonra Ercan Saatçi ile Ufuk-Ercan grubunu kurdu.

Ufuk Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ufuk Yıldırım evli mi? İşte şarkıları…

Daha önce birkaç kez evlendikten sonra Pelin hanımla hayatını birleştiren Ufuk Yıldırım, sanatçı ve yorumculuğun dışında söz yazarı ve bestecilik de yapıyor. ‘’Ben Bilmem Eşim Bilir’’ yarışmasında final de oynayan Ufuk Yıldırım, eşiyle birlikte yarışmada oynadığı hentbol oyununun galibi oldu.

UFUK YILDIRIM KİMDİR?

1970’te doğan Ufuk Yıldırım, daha Grup Vitamin adındaki müzik grubunda yer aldı. Buradan ayrıldıktan sonra Ercan Saatçi ile beraber ikili müzik grubu Ufuk-Ercan”nı kurdu.

Sonrasında yoluna tek başına devam eden Ufuk Yıldırım, 1994’te Çabul Gel Annem, 1996 tarihinde ve 96 sonrasında iki tane daha müzik albümü yaparak çalışmalarını sürdüren Ufuk Yıldırım, 1996’da Ford Escort otomobil reklamı için “Tutkunum” adındaki parçayı seslendirdi.

UFUK YILDIRIM EVLİ Mİ?

Tutkunum parçasını ilk eşi Burcu ile birlikte yazan Ufuk Yıldırım, sanatçı yorumculuğun dışında söz yazarı ve besteci olarak da eserler üretti. Öte yandan enstrüman olarak klavye çalan Ufuk Yıldırım, Barış Manço ve bazı sanatçıların orkestralarında da çalıştı.

İlk eşi Burcu hanımdan boşandıktan sonra 2003 tarihinde haber sunucusu Sonay Dikkaya ile ikinci evliliğini yapan Ufuk Yıldırım, 2006’da çocuğunu dünyaya getirdi. 2012’de aynı anda solist olan Pelin Elitez ile evlenen Ufuk Yıldırım “Pelin’i gördüğüm anda onunla evleneceğimi anlamıştım” dedi.

Pelin-Ufuk Yıldırım çifti, ‘’Ben Bilmem Eşim Bilir’’ yarışmasında final etabında Başak Sayan-Murat Vardal çifti ile hentbol oynadı.

Oyunun galibi Ufuk-Pelin Yıldırım oldu.

Ufuk Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ufuk Yıldırım evli mi? İşte şarkıları

İŞTE UFUK YILDIRIM'IN ŞARKILARI…

Yaradana Yalvartma
Çabuk Gel Annem · 1994
Dükkan Senin
Başak · 2000
Sensizlik Haram Bana
Mucize Nağmeler · 2006
Bebeğim
Yaşasın Arabesk · 2019
Kurşuni Renkler
Tükeneceğiz
Beni Sana Hapsettin
Çok Özlüyorum Seni
Tutkunum
'96 · 1996
Devlerin Aşkı
Affetmedim Kendimi
Yaz Bana
Sakıncalı
Yaz Yağmuru
Sarıl Bana
Gönül Sayfam
Hadi Koş Bakalım
23 Nisan Marşı
Türk Marşları · 2000
Ultraspace
Ultraspace Remixes · 2021
Herkese Gider · 2017
Burcunu Söyle
Başak · 2000
Bohça
Sus
Volim Te
Volim Te · 2020
Sana Ben Ömrümü Verdim
Ne Yaptım Sana
Helalimsin
Gideceğim
Gülen Elma Ağlayan Nar


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ben bilmem eşim bilir
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