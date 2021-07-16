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Ugandalı halterci kayıplara karıştı! Tokyo 2020 öncesi herkes onu arıyor

16.07.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Temmuz'da başlayacak Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için Japonya'ya giden Ugandalı halterci Julius Ssekitoleko'nun kaybolduğu açıklandı.

Ugandalı halterci kayıplara karıştı! Tokyo 2020 öncesi herkes onu arıyor

2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde herkesi şoke eden bir gelişme yaşanıyor… Olimpiyatlar’daki eğitim kampı için Tokyo’ya giden 20 yaşındaki Ugandalı halterci Julius Ssekitoleko kayıplara karıştı. Japonya’ya 19 Haziran’da gelen Ugandalı sporculardan ikisinin Covid-19 testi daha önce pozitif çıkmıştı. Ssekitoleko’nun ise rütin olarak yapılan takımın günlük corona virüsü test uygulamasına katılmadığı ve kontrol edilen otel odasında olmadığı belirtildi.

Ssekitoleko’nun en son gece yarısından kısa bir süre sonra otelde başka bir sporcu tarafından görüldüğü, kaybolduktan sonra ise harekete geçildiği öğrenildi.

'‘DURUMU POLİSE BİLDİRDİK''

Izumisano kentinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Şehrin ev sahibi şehir olarak kabul ettiği Uganda heyetinin bir üyesi kayboldu ve ulaşılamıyor. Belediye, şahsı aramak için her türlü çabayı gösteriyor. Durumu polise bildirdik.”

Organizatörler, Tokyo’daki tüm etkinliklerden ve başka şehirlerdeki çoğu mekandan izleyicileri yasaklamak zorunda kalırken, sporcular, yetkililer ve personeller, düzenli testler ve hareket kısıtlamaları dahil olmak üzere katı corona virüsü önlemleriyle karşı karşıya.

Ssekitoleko’nun Izumisano şehrinde ortadan kaybolması, Uganda kafilesinin iki üyesinin Japonya’da havaalanında pozitif test vermelerinin ardından geldi.

Japonya, sert karantina kuralları uygulamamasına rağmen 15.000’den az ölümle birçok ülkeden daha küçük bir Covid-19 salgını gördü, ancak şu ana kadar nüfusun sadece yaklaşık yüzde 20’si tam olarak aşılandı.

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Anahtar Kelimeler:
Tokyo
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