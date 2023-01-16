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Uğur Çiftçi'nin kariyer imzası suya düştü! Galatasaray ile anlaşması iptal olan yıldız oyuncunun son halini görenler şoke oldu

16.01.2023 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Patrick van Aanholt ile yollarını ayırmayı planlayan ve yerli bir sol bek arayışında olan sarı - kırmızılılarda gündeme Uğur Çiftçi gelmişti. Sivasspor forması giyen oyuncu ile anlaşmaya varılmıştı. Takasta kullanılacak oyuncu ile Sivasspor anlaşamadı ve transfer askıya alındı. Sivasspor ile antrenmanlara geri dönen Uğur Çiftçi'nin moralsiz hali dikkatlerden kaçmadı.

Uğur Çiftçi'nin kariyer imzası suya düştü! Galatasaray ile anlaşması iptal olan yıldız oyuncunun son halini görenler şoke oldu
Uğur Çiftçi

Uğur Çiftçi

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Demir Grup Sivasspor
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Sivasspor forması giyen Uğur Çiftçi'nin kariyer imzası havada kaldı. Sarı - kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, yönetimle yaptığı görüşmede sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt'un performansından memnun olmadığını iletmiş ve bu bölgeye takviye yapılması gerektiğini ifade etmişti. Gündeme gelen Sivasspor'un sol beki Uğur Çiftçi konusunda problem yaşandı.

ANLAŞTILAR AMA...

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Sarı - kırmızılı kulüp, Sivasspor'da forma giyen Uğur Çiftçi'nin transferi için kulüp ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştı. Sivasspor'un takasta Galatasaray'dan istediği Emre Taşdemir'in Sivasspor'da forma giymek istememesi nedeniyle transfer suya düştü.

SON HALİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Sivasspor'da antrenmanlara geri dönen Uğur Çiftçi'nin moralsiz hali sosyal medyada gündem oldu.


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