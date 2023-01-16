Uğur Çiftçi'nin kariyer imzası suya düştü! Galatasaray ile anlaşması iptal olan yıldız oyuncunun son halini görenler şoke oldu

Sivasspor forması giyen Uğur Çiftçi'nin kariyer imzası havada kaldı. Sarı - kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, yönetimle yaptığı görüşmede sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt'un performansından memnun olmadığını iletmiş ve bu bölgeye takviye yapılması gerektiğini ifade etmişti. Gündeme gelen Sivasspor'un sol beki Uğur Çiftçi konusunda problem yaşandı.

ANLAŞTILAR AMA...

Sarı - kırmızılı kulüp, Sivasspor'da forma giyen Uğur Çiftçi'nin transferi için kulüp ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştı. Sivasspor'un takasta Galatasaray'dan istediği Emre Taşdemir'in Sivasspor'da forma giymek istememesi nedeniyle transfer suya düştü.

SON HALİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sivasspor'da antrenmanlara geri dönen Uğur Çiftçi'nin moralsiz hali sosyal medyada gündem oldu.



