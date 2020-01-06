SPOR
  4. Uğur Çiftçi: Rıza Çalımbay bize çok şey kattı

Uğur Çiftçi: Rıza Çalımbay bize çok şey kattı

SİVASSPOR HABERLERİ  | 06.01.2020 11:49 | Son Güncelleme

Süper Lig’de ilk yarıyı zirvede tamamlayan Sivasspor’un tecrübeli ismi Uğur Çiftçi, "Rıza hoca hiç oynamayan 2-3 arkadaşı oynatıp yeni transfer gibi takıma kazandırdı. Bize tecrübesiyle çok şey kattı" dedi.

Uğur Çiftçi: Rıza Çalımbay bize çok şey kattı

Süper Lig’in ilk yarısını lider olarak tamamlayan Sivasspor, devre arası hazırlıklarına Antalya Belek’te devam ediyor. Yiğidolar'da yapılan antrenman öncesinde tecrübeli futbolcu Uğur Çiftçi, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

Kampın iyi geçeceğini belirten Çiftçi, "İyi hazırlanıp ikinci yarıya aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Kimse bu başarıyı beklemiyordu. Biz iyi çalışmaya başladık, arkadaşlık ortamı iyi gelişti. Maç maç kazanınca üstüne koyarak devam ettik ve başarı geldi. Bu başarıyı önemli olan devam ettirmek. Biz de bunun bilincindeyiz, ona göre çalışıyoruz. Şu an bir şey başarmış değiliz. İkinci yarı performansımızı daha da yukarı çıkararak daha başarılı olmak istiyoruz" diye konuştu.

"İYİ FUTBOLCU HER ZAMAN İYİDİR"

Yabancı kuralı hakkında konuşan Çiftçi, "Yabancı-Türk diye bakmıyorum buna. İyi futbolcu her zaman iyidir. Sahada lisans oynamıyor. Sahada Türk olarak oynamamız da avantaj bizim için. Önemli olan arkadaşlık. Yabancı-Türk fark etmiyor" ifadelerini kullandı.

"RIZA HOCA BİZE ÇOK ŞEY KATTI"

Sivasspor’un durumu hakkında görüşlerini belirten 27 yaşındaki futbolcu, "Herkesin düşüncesi ligi yukarıda bitirmek. Kim istemez başarıyı? Bu başarı için elimizden geleni yapacağız. Sezon sonunu konuşmak için çok erken. Bizim niyetimiz yukarıda bitirmek. Rıza hoca bize çok şey kattı. Hiç oynamayan 2-3 arkadaşı oynatıp yeni transfer gibi takıma kazandırdı. Bize tecrübesiyle çok şey kattı. Çok iyi çalıştırdı bizi. Bu çalışmanın emeğinin karşılığını alıyoruz" şeklinde konuştu.

VAR sistemi ile ilgili soruya cevap veren Çiftçi, "VAR hakkında konuşmak istemiyorum. İnsan hata yapabiliyor" dedi.

"TARAFTARIMIZ BİZİ GELİP DESTEKLESİN"

Sivasspor taraftarına da mesaj gönderen Uğur Çiftçi, "Artan bir taraftar kitlemiz oldu. Bize çok iyi yansıyor, sahada itici güç oluyorlar. İnşallah ikinci yarı başarımızın yanında gelip bizi desteklerler" şeklinde konuştu.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar''Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar'
Rıza Çalımbay Emre ve Mert Hakan açıklamasıRıza Çalımbay Emre ve Mert Hakan açıklaması
Yiğidolar deplasmanda 12 puan topladıYiğidolar deplasmanda 12 puan topladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
uğur çiftçi Rıza Çalımbay Sivasspor

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Taraftarlar kaleciyi hastanelik etti

Taraftarlar kaleciyi hastanelik etti

F.Bahçe'de ayrılık an meselesi

F.Bahçe'de ayrılık an meselesi

Okan Buruk'tan Arda Turan açıklaması

Okan Buruk'tan Arda Turan açıklaması

İtalyanlar Beşiktaşlıyı istiyor!

İtalyanlar Beşiktaşlıyı istiyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Rüya transferi böyle yalanladı: Güldürmeyin beni

Rüya transferi böyle yalanladı: Güldürmeyin beni

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması

Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması

Yiğidolar, Fenerbahçe engelini de aştı!

Yiğidolar, Fenerbahçe engelini de aştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ziya Erdal: Sivasspor 10 yıl sonra yeniden zirvede

''Sivas 10 yıl sonra yeniden zirvede''

Uğur Çiftçi: Rıza Çalımbay bize çok şey kattı

Uğur Çiftçi'den Rıza Çalımbay'a övgü

Rıza Çalımbay: Emre ve Mert Hakan’ın bir yere gitme şansı yok

Rıza Çalımbay Emre ve Mert Hakan açıklaması

Sivasspor deplasmanda 12 puan topladı

Yiğidolar deplasmanda 12 puan topladı

Sivasspor’un gol yükünü Yatabare çekti

Sivasspor’un gol yükünü Yatabare çekti

Mert Hakan Yandaş, transfer iddialarına noktayı koydu

Transfer iddialarına noktayı koydu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.