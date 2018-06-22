Uğur Çiftçi, Sivasspor'a imza attı

Kırmızı-beyazlı ekip geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması giyen Uğur Çiftçi ile Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Aslen Sivaslı olan Uğur Çiftçi 4 Mayıs 1992'de dünyaya geldi. 2006 yılında futbola Gençlerbirliği alt yapısında başlayan ve kariyerinin önemli bir kısmını burada geçiren Uğur Çiftçi kısa bir Hacettepe macerasının ardından yeniden kırmızı-siyahlı kulübe döndü ve takımının en önemli isimlerinden biri olmayı başardı.
Defansın solunda görev yapan Uğur kariyerinde çıktığı 264 maçta 10 kez gol sevinci yaşadı. 26 yaşındaki sporcu 6 kez de A Milli Takımı'nın formasını giydi. Sivasspor yeni transferini hazırladığı video ile duyurdu.
Çağlar Söyüncü: İnşallah Arsenal'e transfer olurum!
Galatasaray'dan Gomis'in menajerine rest
Beşiktaş'ta İlhan Mansız bombası
Galatasaray'da Jack Wilshere defteri yeniden açıldı
Ozan Tufan Girona ile anlaşmak üzere
Phillip Cocu'dan Fenerbahçe sözleri
Beşiktaş Serkan Reçber'in Futbol Planlama ve Geliştirme Direktörlüğü'ne getirildiğini açıkladı!
Halil Altıntop futbolu bıraktığını açıkladı
Mersin İdmanyurdu, Bölgesel Amatör Lig'e düşürüldü
Inter ve Milan Yusuf Yazıcı için 15 milyon euroyu gözden çıkardı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum