SPOR

Uğur Çiftçi, Sivasspor'a imza attı

MEDİCANA SİVASSPOR HABERLERİ  | 22.06.2018 17:45 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Uğur Çiftçi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Uğur Çiftçi, Sivasspor'a imza attı

Kırmızı-beyazlı ekip geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması giyen Uğur Çiftçi ile Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Aslen Sivaslı olan Uğur Çiftçi 4 Mayıs 1992'de dünyaya geldi. 2006 yılında futbola Gençlerbirliği alt yapısında başlayan ve kariyerinin önemli bir kısmını burada geçiren Uğur Çiftçi kısa bir Hacettepe macerasının ardından yeniden kırmızı-siyahlı kulübe döndü ve takımının en önemli isimlerinden biri olmayı başardı.

Defansın solunda görev yapan Uğur kariyerinde çıktığı 264 maçta 10 kez gol sevinci yaşadı. 26 yaşındaki sporcu 6 kez de A Milli Takımı'nın formasını giydi. Sivasspor yeni transferini hazırladığı video ile duyurdu.

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uğur çiftçi Sivasspor

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