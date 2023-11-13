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Uğur Dündar'dan Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler'e sert tepki! "Gece rahat uyudun mu?"

13.11.2023 14:29 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor deplasmanına çıktı. Sarı - lacivertliler, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ve milli araya liderlik koltuğunda oturarak girdi. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler ise maç sonunda Fenerbahçe cephesinin tepkisini çekmişti. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan da sert bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Adana Demirspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında kozlarını paylaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan müsabakada kazanan çıkmadı. Sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılan taraflar, hanelerine 1'er puanı yazdırdı.

FENERBAHÇE LİDER OLDU

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Bu sonucun ardından Fenerbahçe, puanını 31'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Adana Demirspor ise bu sezon iç sahada ilk puan kaybını yaşadı. Fenerbahçe cephesi, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'in kararlarına tepki göstermişti.

UĞUR DÜNDAR'DAN MELER'E TEPKİ

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FIFA kokartlı hakeme bir eleştiri de Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan geldi.

"RAHAT UYUDUN MU?"

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Dündar, X hesabından yaptığı paylaşımda "Halil Umut Meler, cevap ver! Osterwolde'nin boğazına sarılıp yere yıkarak şiddet uygulayan A.Demirsporlu futbolculara kırmızı kart göstermek için daha neyi bekledin? Gencecik bir futbolcunun hastanelik olmasını mı? Sporculuk yaşamını sona erdirecek darbeler almasını mı? Sonra gidip rahat uyudun mu?" ifadelerini kullandı.

Uğur Dündar'ın yaptığı paylaşım, kısa süre içinde spor kamuoyunun gündemine oturdu ve en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

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