Uğur Dündar'dan Stefan Kuntz'a Altay Bayındır tepkisi! "Adaletsiz ve yanlış!"

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri öncesinde hazırlık maçında Çekya'yı konuk etti. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Ay-Yıldızlılar'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu galibiyetle birlikte hem İskoçya hem de Çekya'yı aynı skorlarla mağlup eden A Milli Takımımız, 2'de 2 yapmış oldu.

ALTAY BAYINDIR SÜRE BULAMADI

Teknik direktör Stefan Kuntz; İskoçya maçında Uğurcan Çakır'ı, Çekya maçında ise Doğan Alemdar'ı görevlendirdi. Altay Bayındır ise kendisine süre bulamadı.

UĞUR DÜNDAR'DAN TEPKİ

Bayındır'ın forma giyememesi sonrasında Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan Stefan Kuntz'a tepki geldi.

"HEM ADALETSİZ HEM YANLIŞ"

Alman çalıştırıcının adaletsiz olduğunu dile getiren Dündar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Stefan Kuntz'un sürekli oynayan Fenerbahçe'nin kaptanı Altay'ı kenarda oturtup, Rennes'in yedek kalecisi Doğan'ı oynatması, hem adaletsiz, hem de yanlış bir yaklaşım. Nitekim Doğan'ın yediği gol de tercihinin ne kadar yanlış olduğunu gösterdi!" ifadelerini kullandı.

Uğur Dündar'ın paylaşımı, kısa süre içerisinde en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

