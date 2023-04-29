Uğur Dündar'dan Yüksek Divan Kurulu'nda 'derin yapı' isyanı! "Kılcal damarlara kadar işlemiş..."

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yarışı için büyük önem taşıyan müsabaka öncesinde sarı - lacivertli kulübün Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, toplantının açılışında söz aldı ve bir konuşma yaptı.

Dündar, derin bir yapının Fenerbahçe'ye kumpas kurduğunu öne sürdü. İşte Uğur Dündar'ın sözleri;

"ADANA DEMİRSPOR MAÇI İLE BAŞLADILAR VE..."

"Gayet güzel başladığımız sezonda Dünya Kupası arasından sonra her takımın yaşayabileceği bir iniş ya da duraksama dönemine girdik. Bunu fırsat bilen, Türk futbolunun kılcal damarlarına kadar nüfuz etmiş derin yapı, Adana Demirspor maçından bu yana gözle görülen, çok fahiş veya spekülasyon olarak nitelendirilemeyecek bir kumpas içine girdi. Bunun son örneğini sahamızda 3-3 berabere kaldığımız İstanbulspor maçında bir kez daha gördük."

"DİRENÇLİ BİR SALDIRI VAR"

"O karşılaşmada 2-0'dan geriye düşmenin öz eleştirisi teknik olarak yapılabilir. Ancak hakemin nizami golümüzü saymaması, aleyhimize penaltı üretmesi ve penaltımızı görmemesi, bu derin yapının Fenerbahçe'ye karşı nasıl dirençli bir saldırı içinde olduğunu gözler önüne serdi."

