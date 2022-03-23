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Uğur Dündar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday oldu

23.03.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Kulübü'nde geçmiş yıllarda yöneticilik de yapan Uğur Dündar'dan flaş bir karar geldi. Ünlü gazeteci, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu.

Uğur Dündar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday oldu

Deneyimli gazeteci Uğur Dündar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

"KİŞİLERİN DEĞİL, FENERBAHÇELİLERİN ADAYIYIM"

FGBGF

Uğur Dündar, yaptığı paylaşımda, "Ayrıştırmaya değil, birlik ve bütünlüğe ihtiyacımız var... Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına bunu gerçekleştirebilmek için aday oluyorum. Kişilerin değil, Fenerbahçelilerin adayıyım." dedi.

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AZİZ YILDIRIM DÖNEMİNDE YÖNETİCİYDİ

AZZ

Geçmiş yıllarda Aziz Yıldırım'ın başkanlık döneminde yöneticilik yapan Uğur Dündar, mevcut başkan Vefa Küçük, Nail Kır ve Sait Yılmaz ile Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için yarışacak.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Uğur Dündar
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