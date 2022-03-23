Uğur Dündar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday oldu

Deneyimli gazeteci Uğur Dündar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

"KİŞİLERİN DEĞİL, FENERBAHÇELİLERİN ADAYIYIM"

Uğur Dündar, yaptığı paylaşımda, "Ayrıştırmaya değil, birlik ve bütünlüğe ihtiyacımız var... Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına bunu gerçekleştirebilmek için aday oluyorum. Kişilerin değil, Fenerbahçelilerin adayıyım." dedi.

AZİZ YILDIRIM DÖNEMİNDE YÖNETİCİYDİ

Geçmiş yıllarda Aziz Yıldırım'ın başkanlık döneminde yöneticilik yapan Uğur Dündar, mevcut başkan Vefa Küçük, Nail Kır ve Sait Yılmaz ile Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için yarışacak.



