Uğur Karakullukçu: Yasin Öztekin beni tehdit etti

A Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, Yasin Öztekin'in performansını televizyonda ve sosyal medyada eleştirdiği için tehdit edildiğini söyledi.
Canlı yayında kısa bir açıklama yapan Uğur Karakullukçu, "Dün akşam Yasin Öztekin aradı. Üstü kapalı beni tehdit etti. 'Benim büyük bir ailem var, sıkıntı yaşarsın, haberin olsun' dedi. Ben açıkçası tehdit edildiğimi hissettim" ifadelerini kullandı.
Galatasaray tarafından serbest bırakılan Yasin Öztekin, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'la görüştüğünü ve haber beklediğini açıklamıştı.
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