SPOR

Uğur Karakullukçu: Yasin Öztekin beni tehdit etti

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 14.07.2018 21:16 | Son Güncelleme

Sabah gazetesinde çalışan ve A Spor'da yorumculuk yapan Uğur Karakullukçu, Galatasaray'ın eski futbolcusu Yasin Öztekin'in kendisini telefonla arayarak tehdit ettiğini söyledi.

Uğur Karakullukçu: Yasin Öztekin beni tehdit etti

A Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, Yasin Öztekin'in performansını televizyonda ve sosyal medyada eleştirdiği için tehdit edildiğini söyledi.

Canlı yayında kısa bir açıklama yapan Uğur Karakullukçu, "Dün akşam Yasin Öztekin aradı. Üstü kapalı beni tehdit etti. 'Benim büyük bir ailem var, sıkıntı yaşarsın, haberin olsun' dedi. Ben açıkçası tehdit edildiğimi hissettim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray tarafından serbest bırakılan Yasin Öztekin, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'la görüştüğünü ve haber beklediğini açıklamıştı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Spor Toto Süper Lig'de biten transferler (2018/19 sezonu)Spor Toto Süper Lig'de biten transferler (2018/19 sezonu)
Ankaragücü Johannes Hopf ile 3 yıllık sözleşme imzaladı!Ankaragücü Johannes Hopf ile 3 yıllık sözleşme imzaladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Uğur Karakullukçu yasin öztekin Galatasaray Beşiktaş A Spor Sabah gazetesi

En Çok Okunan Haberler

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Sakarya'da 15 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın davasında kızı konuştukça salon buz kesti!

Sakarya'da 15 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın davasında kızı konuştukça salon buz kesti!

Cenk Tosun maça damga vurdu!

Cenk Tosun maça damga vurdu!

Ferdi Kadıoğlu resmen Fenerbahçe'de (Ferdi Kadıoğlu kimdir?)

Ferdi Kadıoğlu resmen Fenerbahçe'de (Ferdi Kadıoğlu kimdir?)

Dünya bu transferi konuşuyor

Dünya bu transferi konuşuyor

Fenerbahçe, Max Meyer'i İstanbul'a getiriyor!

Fenerbahçe, Max Meyer'i İstanbul'a getiriyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
1860 Münih 0 - 0 Medipol Başakşehir

1860 Münih 0 - 0 Medipol Başakşehir

Uğur Karakullukçu: Yasin Öztekin beni tehdit etti

Uğur Karakullukçu: Yasin Öztekin beni tehdit etti

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler (2018/19 sezonu)

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler (2018/19 sezonu)

Ankaragücü Johannes Hopf ile 3 yıllık sözleşme imzaladı!

Ankaragücü Johannes Hopf ile 3 yıllık sözleşme imzaladı!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Yerry Mina'dan flaş transfer açıklaması!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Yerry Mina'dan flaş transfer açıklaması!

Çaykur Rizespor 2 - 2 Antalyaspor (Hazırlık maçı)

Çaykur Rizespor 2 - 2 Antalyaspor (Hazırlık maçı)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.