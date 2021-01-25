Uğur Mumcu, adının verildiği parkta anıldı

Bolu’da, gazeteci merhum Uğur Mumcu ölümünün 28’inci yılında adının verildiği parkta anıldı.

Bolu’da, 28 yıl önce öldürülen gazeteci Uğur Mumcu’nun ölüm yıldönümü dolayısıyla adının verildiği ‘Uğur Mumcu Parkı’nda’ anma töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan törene Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, siyasi parti temsilcileri, avukatlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle anmayı bugün yaptık. Hala onun üzüntüsünü içimizde yaşıyoruz. Uğur Mumcu’nun cenazesine katılan yüzbinlerce kişi onun hiç unutulmayacağını o günlerden müjdelemişti” dedi.

Özcan’ın konuşmasının ardından park içerisinde yapılan Uğur Mumcu Gençlik Merkezi dualar eşliğinde açıldı.

