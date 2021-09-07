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Uğur Pektaş oğluyla pozunu paylaştı! İşte Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu

07.09.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in oğlu Murathan Pektaş zaman zaman merak ediliyor. Bir dönem Arka Sokaklar'daki oyunculuğuyla gündeme gelen Pektaş oğluyla pozunu paylaştı.

Uğur Pektaş oğluyla pozunu paylaştı! İşte Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu

Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Pektaş merak konusu oldu. Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın gözlerden uzak büyüttükleri oğulları Murathan 11 yaşında.

Pektaş oğluyla sık sık fotoğraflarını paylaşsa da Özçelik ise oğlunu pek sosyal medyada paylaşmıyor.

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Uğur Pektaş son olarak oğluyla geçirdiği keyifli bir anı paylaşarak şunları yazdı:

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"İnsan olabilmenin ilk kuralı bu öğretiyi anlamak ve yaşamak.
Bir şaman öğretisi şöyle der:
Doğada hiçbir şey kendisi için yaşamaz...
Nehirler kendi suyunu içemez...
Ağaçlar kendi meyvelerini yiyemez...
Güneş kendisi için ısıtmaz...
Ay kendisi için parlamaz...
Çiçekler kendileri için kokmaz...
Toprak kendisi için doğurmaz...
Rüzgar kendisi için esmez...
Bulutlar kendi yağmurlarından ıslanmaz.
Doğanın anayasasında ilk madde şudur...
Her şey birbiri için yaşar.
Birbiri için yaşamak, doğanın kanunudur.
Eski çağlardan süre gelen bir anlayıştı bu.
Bütünlüğü anlatırdı.
Özü iki cümleydi.
Ben biz olduğumuz zaman Ben olurum.
Ben, Ben olduğum için Sen, Sensin."

Ekran Alıntısı

Uğur Pektaş'ın bu notu takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Takiçileri ünlü oyuncuya oğluyla mutlu bir hayat diledi.


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Gamze Özçelik
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