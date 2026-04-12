Uğurcan Çakır'a dev talip! Rakam dudak uçuklattı

Uzun yıllar kaleyi koruyan Fernando Muslera ile yolların ayrılmasının ardından, yaz transfer döneminin son günlerinde 27.5 milyon euro + KDV gibi devasa bir bedelle Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır, Avrupa'nın devlerini peşine takmaya başladı.

Sarı-kırmızılı formayı giydiği ilk günden itibaren hem Trendyol Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nin o zorlu atmosferinde kalesinde devleşen milli eldiven, gösterdiği üstün performansla kıta çapında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

ALMAN DEVİ BAYERN MÜNİH HAREKETE GEÇTİ

Dünyaca ünlü Transfermarkt platformunun paylaştığı özel habere göre; Almanya Bundesliga'nın mutlak hakimi konumundaki Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi sahnesinde sergilediği refleksler ve liderlik vasfıyla parlayan Uğurcan Çakır'ı yakın markaja aldı. Kaledeki rotasyonunu elit bir isimle güçlendirmek isteyen Bavyera ekibi, milli kalecinin menajeriyle ilk temasları kurdu.

MASADAKİ RAKAM: 30 MİLYON EURO!

Alman devinin, transferi bitirmek adına oldukça ciddi olduğu ve ilk etapta Galatasaray yönetiminin kapısını 30 milyon euroluk resmi bir teklifle çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

Ancak Sarı-Kırmızılı cepheden bu iddialı girişime gelecek yanıt şimdiden netleşmiş durumda. Sezon başında oyuncunun bonservisine halihazırda 27.5 milyon euro + KDV ödeyen Galatasaray yönetiminin, bu seviyedeki bir rakamı yetersiz bularak Bayern Münih'in 30 milyon euroluk teklifini kesin bir dille reddetmesi bekleniyor.