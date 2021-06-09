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Uğurcan Çakır: Buralara gelebileceğimi hayal etmiyordum

09.06.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli kaleci Uğurcan Çakır, "Kaleciliğe başlarken bu kadar ilerleyeceğimi düşünmüyordum. Tabii ki oynamak istiyordum ama bu kadar hızlı bir şekilde buralara gelebileceğimi hayal etmiyordum. Çok şükür bugün buradayım. Çok çalıştım, çok emek verdim, çok acı çektim" dedi.

Uğurcan Çakır: Buralara gelebileceğimi hayal etmiyordum

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, EURO 2020 öncesi Almanya kampında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Kaleciliğe başladığı gün bu kadar hızlı bir şekilde yükseleceğini tahmin etmediğini vurgulayan Çakır, "Kaleciliğe başlarken bu kadar ilerleyeceğimi düşünmüyordum. Tabii ki oynamak istiyordum ama bu kadar hızlı bir şekilde buralara gelebileceğimi hayal etmiyordum. Çok şükür bugün buradayım. Çok çalıştım, çok emek verdim, çok acı çektim. Başlarken idolüm yoktu, şu anda izlediğim kaleciler var ama idol gördüğüm bir kaleci açıkçası yok. Uğurcan Çakır olarak kendi yeteneklerimi geliştirmeye çalışıyorum. Beğendiğim kaleciler tabii ki var" diye konuştu.

"BELÇİKA'DA COURTOIS, İNGİLTERE'DE PICKFORD"

EURO 2020'de mücadele edecek takımların çok iyi kalecileri olduğunu söyleyen 25 yaşındaki file bekçisi, "Çok iyi kaleciler var. Belçika'da Courtois, İngiltere'de Pickford var. Hepsini takip ediyor ve maçlarını izlemeye çalışıyorum. İyi kaleciler ön plana çıkabilir. Sayısı da fazla. Ben de kendime güveniyorum. Hocam şans verirse en iyi performansımı vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA HAYALİM DE VAR"

Transfer döneminde adı birçok Avrupa kulübü ile anılan Uğurcan Çakır, şu anda sadece milli takıma odaklandığını vurgulayarak, "Şu anda sadece ay-yıldızlı forma benim için önemli. Transfer konusu şu anda kafamda yok. Bunlarla rahatsız olmak istemiyorum. Konsantrasyonumu dağıtmak istemiyorum. Sadece milli takımın başarısına odaklıyım. Bunun için çalışacağım. Avrupa hayalim de var, ülkemi temsil etme hayalim de. En kısa yol da bir kaç gün sonraki maç. İnşallah hayırlısı olur" açıklamasında bulundu.

Öte yandan milli kaleci, "Trabzonspor'da kalıp şampiyonluk yaşadıktan sonra ayrılmak ister misin?" sorusuna ise "Kısmet ne ise o olsun, onu düşünmüyorum şu anda. Şu an sadece EURO 2020'ye odaklandım. Takımımız için çok önemli bir turnuva. Bunun bilincindeyiz" cevabını verdi.

FOTOĞRAF: DHA

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