Uğurcan Çakır: Buralara gelebileceğimi hayal etmiyordum

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, EURO 2020 öncesi Almanya kampında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Kaleciliğe başladığı gün bu kadar hızlı bir şekilde yükseleceğini tahmin etmediğini vurgulayan Çakır, "Kaleciliğe başlarken bu kadar ilerleyeceğimi düşünmüyordum. Tabii ki oynamak istiyordum ama bu kadar hızlı bir şekilde buralara gelebileceğimi hayal etmiyordum. Çok şükür bugün buradayım. Çok çalıştım, çok emek verdim, çok acı çektim. Başlarken idolüm yoktu, şu anda izlediğim kaleciler var ama idol gördüğüm bir kaleci açıkçası yok. Uğurcan Çakır olarak kendi yeteneklerimi geliştirmeye çalışıyorum. Beğendiğim kaleciler tabii ki var" diye konuştu.

"BELÇİKA'DA COURTOIS, İNGİLTERE'DE PICKFORD"

EURO 2020'de mücadele edecek takımların çok iyi kalecileri olduğunu söyleyen 25 yaşındaki file bekçisi, "Çok iyi kaleciler var. Belçika'da Courtois, İngiltere'de Pickford var. Hepsini takip ediyor ve maçlarını izlemeye çalışıyorum. İyi kaleciler ön plana çıkabilir. Sayısı da fazla. Ben de kendime güveniyorum. Hocam şans verirse en iyi performansımı vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.