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Uğurcan Çakır: Çok güzel bir gol yedim

21.12.2021 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Altay maçı sonrası konuştu.

Uğurcan Çakır: Çok güzel bir gol yedim
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Altay karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK GÜZEL BİR GOL YEDİM"

Karşılaşmayı değerlendiren Uğurcan Çakır "Takım arkadaşlarıma teşekkür edeirm. Herkes elinden geleni yaptı. Geriden geldik. Çok güzel bir gol yedim, bence haftanın golü." dedi.

Uğurcan Çakır ayrıca "Andreas Cornelius da kutluyorum. İlk yarı kötü başladık. Altay'ın neler yapabileceğini biliyorduk. Sonrasında oyun organizasyonunu daha iyi yaptık. Altın değerinde 3 puan aldık." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Uğurcan Çakır
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