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Uğurcan Çakır da YKS'ye girdi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 27.06.2020 16:40 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un yetenekli kalecisi Uğurcan Çakır, YKS heyecanı yaşayanlar arasındaydı.

Uğurcan Çakır da YKS'ye girdi

Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayanlar arasındaydı.

Sınav sırasından fotoğrafını paylaşan Uğurcan, "Maçın ilk yarısını tamamladık. Yarın ikinci yarıya yine heyecanlanmadan, yüksek moralle çıkalım. Sınava giren herkese başarılar :) #yks2020" ifadelerini kullandı.

uğurcan çakır

24 yaşındaki Uğurcan Çakır, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor'un Ankaragücü ile oynayacağı mücadelenin kadrosunda da olması beklenmiyor.

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