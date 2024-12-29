Uğurcan Çakır'dan Galatasaray açıklaması! İlk kez bu kadar net konuştu...

Trabzonspor, Süper Lig’in 18’inci haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına saat 11.30’da günün ilk antrenmanı ile devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde ilk 30 dakikası basına açık yapılan antrenmanda sakatlıktan dönen Okay, Serkan ve Hüseyin, takımdan ayrı koşu çalışması gerçekleştirdi. Antrenmana sakatlığı bulunan Savic'in yanı sıra kasığından sorun yaşayan Visca, gribal enfeksiyon geçiren Dragus ve Pedro da yer almadı.

UĞURCAN ÇAKIR KONUŞTU

Antrenman öncesi Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Takımın bu sezonki performansı ile önümüzdeki süreçteki hedeflerine ilişkin bir soruya Uğurcan Çakır, “Trabzonspor’da ben ve takımım arkadaşlarımla, hocalarımla birlikte büyük başarılara imza attık. Bazen futbolda inişler çıkışlar oluyor. Bireysel bir spor olmadığı gibi takım oyunu olduğu için takımın performansı, sizin performansınız istediğiniz gibi olmayabiliyor. Bu sezon özelinde takım performansı aslında çok iyi olmasa da kendi bireysel açıdan iyi performans sergilediğimi düşünüyorum. Takım kötü giderken de daha fazla çalışıp daha fazla çalışıp takımıma sahip çıkmak, bir yönden en iyisini vermek için çalıştım. Bu sezon da çok şükür iyi bir performans sergiliyorum. Takım olarak son dönemde de iyi performans sergiledik. Ama bu sezon genelinde çok oyuncu katıldı aramıza. Bu takımlarda biraz uyum sorununu tetikleyebiliyor. Uyum sorunu olabiliyor. Onu aştığımızı düşünüyorum ben. Son 3-4 hafta en azından daha iyiye giden bir oyunumuz var. Geçen haftaki galibiyet, ondan önce Galatasaray mağlubiyetinde de aslında bölüm bölüm iyi oynadığımız dakikalar olmuştu. O uyum sorunu kalktığında daha iyi bir performans sergileyeceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

‘BEN TRABZONSPORLUYUM’

Uğurcan Çakır, Galatasaray’la ilgili transfer haberlerine ilişkin soru üzerine de, bu haberlerin çok fazla ilgisini çekmediğini söyledi. Uğurcan Çakır, “Ben Trabzonsporluyum, bu takımın kaptanıyım. Bu takımın kaptanı olmaktan, burada oynamaktan gerçekten çok mutluyum, gururluyum. Çıkan haberler aslında ilgimi çekmiyor diyebilirim. Bu takımın kaptanıyım ve burada olmaktan, şehrimi seviyorum, takımımı seviyorum. Ve bu takımın kaptanı olmaktan gururluyum” diye konuştu.