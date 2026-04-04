Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor maçında kötü rekor! Henüz üçüncü dakikada bu sezon bir ilk yaşadı

Trabzonspor-Galatasaray maçı adeta ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile başladı. Galatasaray savunmasının hatasını değerlendiren bordo-mavililer, Onuachu'nun kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti.

GALATASARAY'IN YEDİĞİ EN ERKEN GOL!

Süper Lig'de zirvede bulunan Galatasaray, Trabzonspor karşısında kalesinde gördüğü golle negatif anlamda bir ilk yaşadı. Henüz 3. dakikada kalesinde golü gören Galatasaray'ın bu gol, bu sezon yediği en erken gol olarak tarihe geçti.

UĞURCAN ÇAKIR'A TEPKİ VARDI

Eski takımı Trabzonspor'a karşı forma giyen Uğurcan Çakır'a maç başı ve maç içinde yoğun tepki vardı. Uğurcan'ın top ayağına her geldiğinde yuhalayan Trabzonspor taraftarı, tecrübeli kaleciye tepki gösterdi.

KALESİNE GELEN İLK ŞUT GOL OLDU

Süper Lig'de başarılı bir performans sergileyen Uğurcan Çakır, Trabzonspor deplasmanında kalesine gelen ilk şutta mağlup olarak kötü bir istatistik yakaladı.