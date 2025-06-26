Uğurcan Çakır, Fenerbahçe anlaşması olursa transfer çalımı geliyor! Trabzonspor, Galatasaray'ın istediği kaleciyi bitiriyor...

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin Uğurcan Çakır ile anlaşmaya vardığı belirtilmişti. Bordo-mavililer ile bonservis pazarlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerin 11 milyon Euro önerdiği fakat Trabzonspor'un Türkiye içine 20 milyon Euro istediği öğrenilmişti.

UĞURCAN ÇAKIR AYRILMAK İSTİYOR

Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor yönetimiyle yaptığı görüşme sonrası takımdan ayrılmak istediğini ilettiği iddia edilmişti. Kariyerine başka bir takımda devam etmek isteyen Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'nin teklifine ise olumlu dönüş yaptığı yazılmıştı.

TRABZONSPOR'DAN BERKE ÖZER ATAĞI

Uğurcan Çakır'ın olası ayrılığına önlem almak için kaleci arayışlarına başlayan Trabzonspor, Eyüpspor'un başarılı file bekçisi Berke Özer'i gündemine aldı. Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Berke Özer için girişimlerini sıklaştıran bordo-mavililer, bu transferde Galatasaray'ın önüne geçti.

UĞURCAN GİDERSE ALINACAK

Uğurcan Çakır'ın başka bir takıma transfer olması durumunda Trabzonspor yönetimi yerli kaleci boşluğunu Berke Özer ile dolduracak.