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Uğurcan Çakır: Futbolu çok özledim

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 11.04.2020 15:32 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmadığını ve futbolu çok özlediğini söyledi.

Uğurcan Çakır: Futbolu çok özledim

Trabzonspor'un 24 yaşındaki eldiveni Uğurcan Çakır, korona virüs nedeniyle evde geçirdiği karantina günlerini anlattı.

Çakır, futbolu çok özlediğini belirterek, "Günlük rutinimizde futbol vardı. İdman yapıp eve geliyorduk. Dinleniyorduk. Ama şimdi sürekli evdeyim. İdmanı evde yapmak zorundayım. Çok fazla boş vaktim var. Antrenman yaparken bu kadar boş vaktim olmuyordu. Şimdi çok fazla boş vaktim var. Dinleniyorum, yemek yapıyorum, film izliyorum, oyun oynuyorum, kitap okuyorum. Kendimi değerlendirme yönünden geliştirmeye çalışıyorum. Hem zihinsel hem fiziksel kapasitemizi korumamız gerekiyor" dedi.

Fazla haber izlememeye gayret ettiğini belirten Uğurcan, "Sadece devlet büyüklerimizden, sağlık bakanlığımızdan gelen haberleri ve tedbirleri uygulamaya çalışıyorum. Çok fazla haber izlemek istemiyorum. Bu durum şu an böyle bu durum kalıcı bir şey değil bunu biliyorum ve ona göre çalışıyorum. Pozitif yönünden bakmaya çalışıyorum. Kafa dinliyorum, evde daha fazla vakit geçiriyorum. Benim için faydalı olan şeylere kafa yoruyorum" ifadelerini kullandı.

Futbolcu çok özlediğini de dile getiren başarılı kaleci, "Futbolu gerçekten çok özledim. İnşallah en kısa zamanda pandemiyi atlatırız. Dünya olarak, milletimiz olarak bu zor günleri atlarız" şeklinde konuştu.

(İHA)

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