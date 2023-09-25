Uğurcan Çakır Galatasaray'a transfer olacak mı? Trabzonspor başkanı açıkladı: ''Uğurcan ile el sıkışıp anlaştık''

Tivibu'da bir programa katılan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları...

"İSTANBUL KULÜPLERİ GİBİ DEVLETTEN DESTEK YOK"

"Biz bunu ilk geldiğimizde şöyle bir durum vardı. Başkan stat sponsorluğunda geç kaldı. Yıllardır olan stat sponsorluğu boş, biz geldiğimizde 2 boş. Başka bir şirketle TL bazlı anlaşmaydı. Seçim sonrası EURO'da artışla yarı yarıya alacağımız ücret düşmüştü"

BAKASETAS'A TEKLİF VAR MI?

"Bizim açımızdan öyle bir konu olmadı. Takas vs. Bakasetas bizim için önemli. Trabzonlu, bizden biri. Trabzon’un dışından bakmıyoruz. Sadece kontenjanda geçiyor. Biz kendisine ciddi teklif verdik. Düşüneceğim dedi. Bakasetas bu teklifi düşüneceğim derken sağ da solda görüşme yapacak biri değil. Karakterli bir oyuncu. Kendisine biz Trabzon’da, Trabzonspor’da tutmak istiyoruz."

"UĞURCAN'I HİÇBİR TÜRK TAKIMINA VERMEM"

Uğurcan Çakır hakkında konuşan Ertuğrul Dopan, "Uğurcan'ı hiçbir Türk takımına vermem, o da gitmez. Trabzonspor kaptanını 'vermiyorum' diyor, kaptanı 'gitmem' diyor. Uğurcan'ı versen de gitmez bir Türk takımına, ben de vermem."

"EL SIKIŞTIK VE ANLAŞTIK"

"Uğurcan bizim kardeşimiz, düzgün, beyefendi biri. Avrupa'dan iyi bir talip gelirse, Trabzonspor'u ve ailesini güzelce onore edecek bir teklif olduğunda yardımcı olacağız dedik, el sıkıştık ve anlaştık."

