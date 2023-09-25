SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Uğurcan Çakır Galatasaray'a transfer olacak mı? Trabzonspor başkanı açıkladı: ''Uğurcan ile el sıkışıp anlaştık''

Uğurcan Çakır Galatasaray'a transfer olacak mı? Trabzonspor başkanı açıkladı: ''Uğurcan ile el sıkışıp anlaştık''

25.09.2023 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi konusunda açıklamalarda bulundu. Transfer döneminin en güncel isimlerinden biri olan Uğurcan Çakır'ı sarı-kırmızılıların istediği fakat Trabzonspor'un reddettiği iddia edilmişti. Ertuğrul Doğan, yaptığı açıklamalarla gündemdeki dedikodulara son noktayı koydu.

Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Tivibu'da bir programa katılan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları...

"İSTANBUL KULÜPLERİ GİBİ DEVLETTEN DESTEK YOK"

ertugrul-dogan-en-buyuk-umudumuz-trabzonspordur

"Biz bunu ilk geldiğimizde şöyle bir durum vardı. Başkan stat sponsorluğunda geç kaldı. Yıllardır olan stat sponsorluğu boş, biz geldiğimizde 2 boş. Başka bir şirketle TL bazlı anlaşmaydı. Seçim sonrası EURO'da artışla yarı yarıya alacağımız ücret düşmüştü"

BAKASETAS'A TEKLİF VAR MI?

anastasios-bakasetas-depophotos-1928287

"Bizim açımızdan öyle bir konu olmadı. Takas vs. Bakasetas bizim için önemli. Trabzonlu, bizden biri. Trabzon’un dışından bakmıyoruz. Sadece kontenjanda geçiyor. Biz kendisine ciddi teklif verdik. Düşüneceğim dedi. Bakasetas bu teklifi düşüneceğim derken sağ da solda görüşme yapacak biri değil. Karakterli bir oyuncu. Kendisine biz Trabzon’da, Trabzonspor’da tutmak istiyoruz."

"UĞURCAN'I HİÇBİR TÜRK TAKIMINA VERMEM"

trabzonspor-ugurcan-cakir-depophotos-2094000

Uğurcan Çakır hakkında konuşan Ertuğrul Dopan, "Uğurcan'ı hiçbir Türk takımına vermem, o da gitmez. Trabzonspor kaptanını 'vermiyorum' diyor, kaptanı 'gitmem' diyor. Uğurcan'ı versen de gitmez bir Türk takımına, ben de vermem."

"EL SIKIŞTIK VE ANLAŞTIK"

thumbs_b_c_f4a3592afd4bd01d17a3c86fcce2226e

"Uğurcan bizim kardeşimiz, düzgün, beyefendi biri. Avrupa'dan iyi bir talip gelirse, Trabzonspor'u ve ailesini güzelce onore edecek bir teklif olduğunda yardımcı olacağız dedik, el sıkıştık ve anlaştık."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe iddiası!Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe iddiası!
İstanbulspor'dan Galatasaray maçı öncesi radikal kararİstanbulspor'dan Galatasaray maçı öncesi radikal karar
İşte 3 büyükler dışında en başarılı İstanbul takımı!İşte 3 büyükler dışında en başarılı İstanbul takımı!
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Uğurcan Çakır galatasaray seçim sonrası trabzonspor kap transfer dönemi da,

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Taşındıktan iki hafta sonra ev sahibi evden kovdu! Nedeni 'pes' dedirtti

Taşındıktan iki hafta sonra ev sahibi evden kovdu! Nedeni 'pes' dedirtti

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Balıkçının ağına mavi renkli balık takıldı! Pişince rengi değişti...

Balıkçının ağına mavi renkli balık takıldı! Pişince rengi değişti...

14 metrelik timsah cansız insan bedenini kanala taşırken yakalandı

14 metrelik timsah cansız insan bedenini kanala taşırken yakalandı

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.