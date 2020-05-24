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Uğurcan Çakır: Her şeyin bir sırası var

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 24.05.2020 13:54 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, takım olarak gerçekleştirmek istedikleri hedeflerin bulunduğunu belirterek, büyük takımlarla isminin anılmasının çok güzel bir duygu olduğunu ancak her şeyin bir sırası olduğunu söyledi.

Uğurcan Çakır: Her şeyin bir sırası var

Süper Lig'in en değerli 10 oyuncusundan biri olan Uğurcan Çakır, Avrupa takımlarının takibinde yer alıyor. Dev kulüplerle ismi anılan başarılı eldiven bordo-mavili kulübün son yıllarda alt yapısında yetiştirdiği önemli isimlerden biri. Oyuncusuyla ilgili ciddi teklifler alan Trabzonspor, futbolun normale dönmesiyle beraber gelen teklifleri değerlendirecek olsa da Uğurcan Çakır, Avrupa hayali için ilk olarak bordo-mavili kulüple şampiyonluk hedefini gerçekleştirmek istiyor.

Süper Lig'in geri kalan 8 maçlık bölümü en iyi şekilde tamamlayarak hedefe ulaşmak istediklerini belirten Uğurcan Çakır, "Karantina günlerinde çalışmalarımıza evde devam ettik. 5 Mayıs'tan bu yana saha çalışmalarını takımla birlikte sürdürüyoruz. Antrenmanlarımız oldukça keyifli geçiyor. Sıkı bir çalışma temposu içindeyiz. Futbolu çok özledik. İnşallah kaldığımız yerde hedefimize doğru ilerleyeceğiz" dedi.

Başarılı kaleci transfer haberleriyle gündemde olmasıyla ilgili olarak ise, "Her gün bir tarafa gidiyorum. Büyük takımlarla anılmak, takip edilmek güzel ama Trabzonspor'da hedeflerim var ve bu hedeflerimi gerçekleştirmek istiyorum. Sırası geldiğinde de transferim konuşulur" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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