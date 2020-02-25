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Uğurcan Çakır için rekor teklif! 25 milyon euro

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 25.02.2020 23:26 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır Avrupa'nın radarında. Liverpool, Sevilla ve Everton'un ilgilendiği Uğurcan'a son olarak Tottenham talip oldu. İngiliz basını, Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham'ın Uğurcan için 25 milyon Euro'yu gözden çıkardığını iddia etti.

Uğurcan Çakır için rekor teklif! 25 milyon euro

Trabzonspor altyapısından yetişen ve iki sezondur ortaya koyduğu performansla herkesi kendine hayran bırakan Uğurcan Çakır, Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından takip ediliyor. Liverpool’un devre arasında çok istediği 23 yaşındaki file bekçisi için Tottenham'ın Trabzonspor'a dev bir teklifle geleceği iddia edildi.

Express.co.uk sitesinde yer alan habere göre Hugo Lloris'le rekabete girecek bir kaleci arayışında olan Tottenham, Uğurcan için Trabzonspor'a 25 milyon Euro teklif edecek. Arjantinli kaleci Paulo Gazzaniga'nın performansından memnun olmayan Jose Mourinho'nun bu transferde ısrarcı olduğu ifade edildi.

Liverpool ve Everton'ın da bu transferi istedikleri kaydedilirken, Tottenham'ın kısa süre içerisinde Karadeniz ekibine resmi teklif yapacağı iddia edildi.

Uğurcan Çakır, Beşiktaş maçında yediği iki gole rağmen mücadeleyi 7 kurtarışla tamamlamış ve beraberlikte büyük rol oynamıştı.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA SEYRETTİLER

Uğurcan Çakır için Beşiktaş mücadelesi ayrı bir önem taşıyordu. Liverpool, Tottenham ve Everton’un yanı sıra İspanyol temsilcisi Sevilla’nın scout ekiplerinin çıplak gözle Uğurcan'ı izledikleri öğrenildi. Genç eldiven yediği iki gole rağmen çok kritik kurtarışlara imza attı ve olası bir mağlubiyeti engelledi. Kritik mücadeleyi tam 7 kurtarışla tamamlayan Uğurcan beraberlikte büyük rol oynadı.

"25-30 OLDU GALİBA"

Uğurcan'a övgüler yağdıran Başkan Ahmet Ağaoğlu, Avrupa’nın en iyi 3 kalecisinden biri bizde. Uğurcan ülke futbolu adına da çok büyük bir şans. Uğurcan’ın bonservisi 20-25-30 oldu galiba. İnşallah sezon sonuna kadar artmaya devam eder." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Uğurcan Çakır Tottenham liverpool

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