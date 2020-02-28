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Uğurcan Çakır için tam 196 milyon

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 28.02.2020 21:25 | Son Güncelleme

Tottenham ve Liverpool'dan sonra bir başka İngiliz takımı daha Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ı gözüne kestirdi.

Uğurcan Çakır için tam 196 milyon

Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır'a talipler artmaya devam ediyor. Liverpool ve Tottenham'ın ardından bir başka İngiliz kulübü Sheffield United genç file bekçisi için Trabzonspor'un kapısını çalmaya devam ediyor.

The Star'da yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sheffield United, Karadeniz ekibinde forma giyen Uğurcan Çakır'ı transfer etmek istiyor.

29 MİLYON EURO!

Haberde, İngiliz ekibinin 23 yaşındaki kaleci için 29 milyon Euro'yu (196 milyon TL) gözden çıkardığı belirtildi.

Henderson'ın yerine...
22 yaşındaki Dean Henderson'ı sezon sonunda iyi bir fiyat satmayı planlayan İngiliz ekibi yerini Uğurcan Çakır ile doldurmayı düşünüyor.

LİVERPOOL VE TOTTENHAM DA PEŞİNDE

Öte yandan yıldız oyuncunun ismi uzun süredir Merseyside ekibi Liverpool ve Tottenham Hotspur kulübü ile anılıyor.

Bu sezon 29 maçta sahaya çıkan Çakır kalesinde 34 gol gördü.

23 yaşındaki kalesinin Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Uğurcan Çakır Sheffield United

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