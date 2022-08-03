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Uğurcan Çakır'ın dünyası başına yıkıldı! Hayalleri suya düştü...

03.08.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un tecrübeli kalecisi Uğurcan Çakır için İngiliz ekibi Fulham'ın transfer iddiası ortaya atılmıştı. İngiltere'de forma giymek isteği bilinen milli kalecinin hayalleri suya düştü. Fulham, Uğurcan Çakır yerine Arsenal'dan Leno'yu kadrosuna katınca bu transfer dolaylı olarak iptal olmuş oldu.

Uğurcan Çakır'ın dünyası başına yıkıldı! Hayalleri suya düştü...
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un yaşadığı şampiyonlukta büyük rol oynayan Uğurcan Çakır'ın hayalleri suya düştü. İngiltere Ligi'ne transfer olmayı isteyen milli kaleciye kötü haber Fulham'dan geldi.

TEKLİF YAPILACAĞI KONUŞULUYORDU

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Fulham'ın Trabzonspor'a Uğurcan Çakır için transfer teklifi yapacağı konuşuluyordu. Uğurcan Çakır'ın da Avrupa'da forma giymeye sıcak bakmasından dolayı bu transferin olma ihtimali epey yüksek gözüküyordu. Fakat Fulham'dan gelen son dakika haberi Uğurcan Çakır'ın hayallerini başına yıktı.

FULHAM TRANSFERİ AÇIKLADI

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İngiliz ekibi Fulham, Arsenal'ın kalecisi Leno'yu açıklamasının ardından Uğurcan Çakır'ın hayalleri suya düştü. 30 yaşındaki kaleci için 9.5 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek Fulham'ın kaleci transferi şimdilik askıya alındı.


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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Uğurcan Çakır fulham
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