Uğurcan Çakır'ın dünyası başına yıkıldı! Hayalleri suya düştü...

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un yaşadığı şampiyonlukta büyük rol oynayan Uğurcan Çakır'ın hayalleri suya düştü. İngiltere Ligi'ne transfer olmayı isteyen milli kaleciye kötü haber Fulham'dan geldi.

TEKLİF YAPILACAĞI KONUŞULUYORDU

Fulham'ın Trabzonspor'a Uğurcan Çakır için transfer teklifi yapacağı konuşuluyordu. Uğurcan Çakır'ın da Avrupa'da forma giymeye sıcak bakmasından dolayı bu transferin olma ihtimali epey yüksek gözüküyordu. Fakat Fulham'dan gelen son dakika haberi Uğurcan Çakır'ın hayallerini başına yıktı.

FULHAM TRANSFERİ AÇIKLADI

İngiliz ekibi Fulham, Arsenal'ın kalecisi Leno'yu açıklamasının ardından Uğurcan Çakır'ın hayalleri suya düştü. 30 yaşındaki kaleci için 9.5 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek Fulham'ın kaleci transferi şimdilik askıya alındı.



