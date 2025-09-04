Uğurcan Çakır'ın yerine dünya devinin kalecisi! 50 milyon Euro bonservis...

33 milyon Euro gibi rekor bir bedelle Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a satan Trabzonspor'da yeni kalecinin kim olacağı büyük merak konusu olmuştu. Bordo-mavililer aradığı kaleciyi İngiltere'de buldu...

MANCHESTER UNITED FORMASI GİYEN ONANA

Trabzonspor, 2023'te Manchester United'ın bonservisine 50.2 milyon Euro ödediği Andre Onana ile ilgileniyor. Manchester'ın satış listesine koyduğu Onana için resmi görüşmeler başladı.

FORMAYI ALTAY BAYINDIR'A KAPTIRDI

Bir süredir formsuz performansı devam eden Onana, yeni sezonda formasını Altay Bayındır'a kaptırmıştı. Trabzonspor'un kiralama teklifi yapmak için hazırlık yaptığı Onana transferinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.