Uğurcan Çakır'ın yerine dünya devinin kalecisi! 50 milyon Euro bonservis...

Uğurcan Çakır'ı rekor bedelle Galatasaray'a satan Trabzonspor'da kaleci arayışları başladı. Bordo-mavililer hiç zaman kaybetmeden kalesini koruyabilecek yıldız bir ismi transfer etmek istiyor. Trabzonspor'un radarına dünya devinin yıldızının girdiği iddia edildi.

Emre Şen
Andre Onana

Andre Onana

KMR Kamerun
Yaş: 29 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester United
33 milyon Euro gibi rekor bir bedelle Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a satan Trabzonspor'da yeni kalecinin kim olacağı büyük merak konusu olmuştu. Bordo-mavililer aradığı kaleciyi İngiltere'de buldu...

MANCHESTER UNITED FORMASI GİYEN ONANA

Uğurcan Çakır ın yerine dünya devinin kalecisi! 50 milyon Euro bonservis... 1

Trabzonspor, 2023'te Manchester United'ın bonservisine 50.2 milyon Euro ödediği Andre Onana ile ilgileniyor. Manchester'ın satış listesine koyduğu Onana için resmi görüşmeler başladı.

FORMAYI ALTAY BAYINDIR'A KAPTIRDI

Uğurcan Çakır ın yerine dünya devinin kalecisi! 50 milyon Euro bonservis... 2

Bir süredir formsuz performansı devam eden Onana, yeni sezonda formasını Altay Bayındır'a kaptırmıştı. Trabzonspor'un kiralama teklifi yapmak için hazırlık yaptığı Onana transferinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

