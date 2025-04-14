Uğurcan Çakır rekora koşuyor: Tekrarlanması zor başarı

Sezon başından bu yana ortaya koyduğu performansla sezona damga vuran Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır, rakora koşuyor.
- hafta karşılaşmasında Rizespor'a karşı kalesini gole kapatma başarısı gösteren deneyimli eldiven, bu sezon Süper Lig'de 12 maçta kalesini gole kapattı. Bordo-Mavili ekibin başarılı eldiveni, sezonun kalan kısmında 1 maçta daha kalesini gole kapatması halinde 2020-21 sezonundaki başarısını tekrarlayacak.
2 MAÇ DAHA GOL YEMEZSE REKORU TAZELEYECEK
Karadeniz ekibinin başarılı eldiveni, sezon bitimine dek 2 maçta daha kalesini gole kapatması halinde ise kariyerinde bir ilke imza atacak ve 14 maçta kalesini gole kapatmış olacak.
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