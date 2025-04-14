Uğurcan Çakır rekora koşuyor: Tekrarlanması zor başarı

Sezon başından bu yana ortaya koyduğu performansla sezona damga vuran Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır, rakora koşuyor.

hafta karşılaşmasında Rizespor'a karşı kalesini gole kapatma başarısı gösteren deneyimli eldiven, bu sezon Süper Lig'de 12 maçta kalesini gole kapattı. Bordo-Mavili ekibin başarılı eldiveni, sezonun kalan kısmında 1 maçta daha kalesini gole kapatması halinde 2020-21 sezonundaki başarısını tekrarlayacak.

2 MAÇ DAHA GOL YEMEZSE REKORU TAZELEYECEK

Karadeniz ekibinin başarılı eldiveni, sezon bitimine dek 2 maçta daha kalesini gole kapatması halinde ise kariyerinde bir ilke imza atacak ve 14 maçta kalesini gole kapatmış olacak.